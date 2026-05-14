Με σημαντική ενίσχυση θα πορευτούν οι αθλητικές Ομοσπονδίες το 2026, καθώς η συνολική επιχορήγηση αυξάνεται κατά 4,2 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 15,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν η ΓΓΑ και το Υπουργείο Αθλητισμού, η ετήσια τακτική χρηματοδότηση μέσω του συστήματος αξιολόγησης «Χίλων» φτάνει πλέον τα 17,75 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΓΓΑ και το Υπουργείο Αθλητισμού δημοσιοποίησαν αναλυτικά τα ποσά χρηματοδότησης των αθλητικών Ομοσπονδιών για το 2026, με τη συνολική ενίσχυση να φτάνει τα 28.779.677 ευρώ.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, η οποία θα λάβει συνολικά 3.762.330 ευρώ, ενώ ακολουθούν η ΕΟΚ και ο ΣΕΓΑΣ με ποσά που ξεπερνούν τα 3,1 εκατ. ευρώ.

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης ανέφερε

«Η ουσιαστική στήριξη της βάσης του ελληνικού αθλητισμού αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Φέτος, για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες, η συνολική δαπάνη μας προς τις Ομοσπονδίες του ερασιτεχνικού αθλητισμού φτάνει πλέον τα 31,3 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 15,5% σε σχέση με πέρυσι και είναι σχεδόν διπλάσια(!) απ’ ότι παραλάβαμε το 2019…

Με αυξημένους πόρους από την τακτική επιχορήγηση και από τη φορολογία των κερδών των παικτών του Στοιχήματος, ενισχύουμε σταθερά τις Ομοσπονδίες με διαφάνεια και θεσμική συνέπεια.

Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να στηρίζεται σε τυχαίες, αποσπασματικές ή συγκυριακές πολιτικές.

Χρειάζεται σχέδιο, που το εφαρμόζουμε καθημερινά, συνέχεια, λογοδοσία και πραγματικούς πόρους. Αυτό κάνουμε πράξη. Διαθέτουμε πλέον σταθερά χρηματοδοτικά εργαλεία, για έναν αθλητισμό με στέρεες βάσεις και προοπτική».

Αναλυτικά, η πρώτη δωδεκάδα των Ομοσπονδιών σε συνολική χρηματοδότηση είναι η εξής

Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας – 3.762.330€ Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης – 3.127.576€ Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων – 3.115.962€ Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης – 2.162.744€ Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας – 1.337.717€ Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες – 1.151.664€ Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία – 1.122.830€ Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων – 1.052.170€ Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία – 980.459€ Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος – 817.608€ Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης – 803.073€ Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό – 589.486€

