Ένα σοβαρό σκάνδαλο συγκλονίζει την Ελβετία, καθώς αποκαλύφθηκε ότι διευθυντής καρδιολογικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο περισσότερων από 70 ασθενών. Οι αποκαλύψεις προκαλούν σοκ στη διεθνή ιατρική κοινότητα και θέτουν ερωτήματα για τους μηχανισμούς ελέγχου στα νοσοκομεία της χώρας.

Έρευνα αποκαλύπτει παραβάσεις και αυξημένη θνησιμότητα

Σύμφωνα με το swissinfo, έρευνα αποκάλυψε σοβαρές παραβάσεις δεοντολογίας και αιφνίδιους θανάτους στο τμήμα καρδιοχειρουργικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ζυρίχης (USZ) από το 2016 έως το 2020. Το ίδιο το νοσοκομείο επιβεβαίωσε τα σφάλματα με επίσημη ανακοίνωση.

Η έρευνα κατέδειξε υπερβολικά υψηλή θνησιμότητα κατά την περίοδο αυτή. Από περίπου 4.500 χειρουργικές επεμβάσεις, σημειώθηκαν 68 έως 74 περισσότεροι θάνατοι από ό,τι θα αναμενόταν στατιστικά, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό.

Ο ρόλος του Francesco Maisano και το εμφύτευμα «Cardioband»

Διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής της Ζυρίχης εκείνη την περίοδο ήταν ο Ιταλός καθηγητής Francesco Maisano. Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκεται το εμφύτευμα επιδιόρθωσης καρδιακής βαλβίδας «Cardioband», το οποίο κατασκευάστηκε από εταιρεία στην οποία ο Maisano διατηρούσε μερίδιο. Το εμφύτευμα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ακατάλληλα σε 13 περιπτώσεις.

Η χρήση του συγκεκριμένου εμφυτεύματος ενδέχεται να συνδέεται με τον αυξημένο αριθμό θανάτων που αναφέρονται στην έκθεση. Το USZ έχει ήδη ενημερώσει την Εισαγγελία για τα περιστατικά και οι ερευνητές εξετάζουν εάν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

Διαχειριστική αποτυχία και καθυστερημένη αντίδραση

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Francesco Maisano εξετάστηκαν πάνω από 300 θάνατοι. Η ανάλυση αποκάλυψε 75 προβληματικές επεμβάσεις, 64 «αρκετά απροσδόκητους» και 11 «απροσδόκητους» θανάτους. Η έρευνα αποδίδει τις παραβάσεις σε συνολική διαχειριστική αποτυχία.

Ο Maisano είχε διοριστεί το 2014 χωρίς επαρκή εξέταση των προσόντων και των συμφερόντων του, ενώ η τότε διοίκηση του νοσοκομείου φέρεται να αμέλησε την εποπτεία της και να αντέδρασε καθυστερημένα στα ανησυχητικά σημάδια.

Ο πληροφοριοδότης και η αποκάλυψη του σκανδάλου

Η τωρινή διευθύντρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ζυρίχης, Μόνικα Γιάνικε, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρώην καρδιοχειρουργό που αποκάλυψε πρώτος τις παρατυπίες. Ο γιατρός αυτός εργαζόταν στην ίδια κλινική με τον Maisano και είχε καταγγείλει δημοσίως τις πρακτικές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Η Γιάνικε, που ανέλαβε τη διεύθυνση το 2023, αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο πληροφοριοδότης έχασε τη δουλειά του, ωστόσο σημείωσε πως το θέμα της αποζημίωσής του θα εξεταστεί στο πλαίσιο της τελικής ανάλυσης. Όπως δήλωσε, «είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για αποζημίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους, αλλά θα μπορούσε να γίνει θέμα συζήτησης».

Παραίτηση μελών του Δ.Σ. και συγγνώμη του νοσοκομείου

Τα πορίσματα της έρευνας οδήγησαν στην παραίτηση τριών μακροχρόνιων μελών του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου. Το USZ ζήτησε επίσημα συγγνώμη από τους πληγέντες και δημιούργησε ειδικό κέντρο παροχής συμβουλών για τις οικογένειες των θυμάτων.

«Τα ευρήματα μας έχουν επηρεάσει βαθιά. Η αποτυχία της ηγεσίας σε διάφορα επίπεδα είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, André Zemp, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου.

Αποκατάσταση εμπιστοσύνης και νέα εποχή για την κλινική

Σήμερα, η κλινική καρδιοχειρουργικής φαίνεται να έχει ανακτήσει τη φήμη και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας υπό τη νέα διοίκηση. Το ποσοστό θνησιμότητας έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες συμμόρφωσης, μητρώο συμφερόντων και σύστημα αναφοράς παραπόνων, με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Ο Francesco Maisano απολύθηκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης το 2020 και σήμερα είναι επικεφαλής ιατρός στο Νοσοκομείο San Raffaele στο Μιλάνο.