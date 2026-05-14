Ένας εργάτης σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν ύστερα από την κατάρρευση στοάς σε ανθρακωρυχείο της Eastern Coalfields Ltd, θυγατρικής της κρατικής Coal India, στα περίχωρα της Ασανσόλ στο ινδικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας.

Όπως δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο αξιωματικός της αστυνομίας Ντρούμπα Ντας, περίπου 120 εργάτες βρίσκονταν στο ορυχείο τη στιγμή του δυστυχήματος. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, η κατάρρευση προκλήθηκε από ωστικό κύμα που δημιουργήθηκε λόγω απότομης μεταβολής της πίεσης στις στοές του ορυχείου.

Η εφημερίδα Economic Times είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι περισσότεροι από 40 εργάτες είχαν τραυματιστεί στο ανθρακωρυχείο της Ασανσόλ, πριν αναθεωρηθεί ο αριθμός των θυμάτων.