Ένας ελέφαντας προκάλεσε σκηνές πανικού στην Κεράλα της Ινδίας, έξω από έναν ναό, όταν σε μια έκρηξη οργής επιτέθηκε ανεξέλεγκτα σε ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά του.

Το τεράστιο ζώο, που βρισκόταν σε αιχμαλωσία και είχε μόλις μεταφερθεί στην περιοχή, ανέπτυξε ξαφνικά βίαιη συμπεριφορά για άγνωστους λόγους. Οι παρευρισκόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές, ενώ η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο.

Tragic elephant attack at Kidangoor Mahavishnu Temple in Angamaly, Kerala. On May 1, the temple elephant ‘Mayyanad Parthasarathy’ went into musth and ran amok around 9:45 AM. It killed Vishnu (40), a lorry driver from Kollam who had transported the elephant. Mahout Pradeep was… pic.twitter.com/UAhw5T2CBI — ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) May 2, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον ελέφαντα να αναποδογυρίζει ένα αυτοκίνητο και να ξεριζώνει ένα δέντρο. Προκάλεσε επίσης ζημιές σε δίκυκλα και άλλα αντικείμενα στον δρόμο του, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την επίθεση έχασε τη ζωή του ο 40χρονος οδηγός του φορτηγού που είχε μεταφέρει το ζώο, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο θηροφύλακάς του. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ελέφαντας ξέφυγε αμέσως μόλις έφτασε στον ναό και άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτα στους γύρω δρόμους. Μετά από σχεδόν δύο ώρες, δασικοί αξιωματούχοι και αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν με τη χρήση ηρεμιστικών.