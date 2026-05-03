Ένας ελέφαντας προκάλεσε σκηνές πανικού στην Κεράλα της Ινδίας, έξω από έναν ναό, όταν σε μια έκρηξη οργής επιτέθηκε ανεξέλεγκτα σε ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά του.

Το τεράστιο ζώο, που βρισκόταν σε αιχμαλωσία και είχε μόλις μεταφερθεί στην περιοχή, ανέπτυξε ξαφνικά βίαιη συμπεριφορά για άγνωστους λόγους. Οι παρευρισκόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές, ενώ η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον ελέφαντα να αναποδογυρίζει ένα αυτοκίνητο και να ξεριζώνει ένα δέντρο. Προκάλεσε επίσης ζημιές σε δίκυκλα και άλλα αντικείμενα στον δρόμο του, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την επίθεση έχασε τη ζωή του ο 40χρονος οδηγός του φορτηγού που είχε μεταφέρει το ζώο, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο θηροφύλακάς του. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ελέφαντας ξέφυγε αμέσως μόλις έφτασε στον ναό και άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτα στους γύρω δρόμους. Μετά από σχεδόν δύο ώρες, δασικοί αξιωματούχοι και αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν με τη χρήση ηρεμιστικών.

