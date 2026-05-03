Διεθνή κατακραυγή έχει προκαλέσει σειρά βίντεο από φεστιβάλ στη νότια Νιγηρία, στα οποία καταγράφονται επιθέσεις σε γυναίκες σε δημόσιους δρόμους, προκαλώντας σοκ και έντονες αντιδράσεις παγκοσμίως.

Σε ένα από τα βίντεο, γυναίκα περικυκλώνεται και δέχεται άγρια επίθεση από άνδρες που την ρίχνουν στο έδαφος και προσπαθούν να την ξεγυμνώσουν. Παρά τις κραυγές της για βοήθεια, οι περαστικοί επιλέγουν να καταγράψουν τη σκηνή αντί να παρέμβουν.

«Προσπάθησα πολύ να τρέξω αλλά δεν μπόρεσα να ξεφύγω, άρχισαν να τραβάνε τα ρούχα μου, διαφορετικά αγόρια, μου έπιαναν το στήθος μου, έπιαναν το παντελόνι μου», περιγράφει το θύμα.

Σε άλλα βίντεο φαίνονται ομάδες ανδρών να κινούνται προς συγκεκριμένα σημεία, ενώ ακούγονται ουρλιαχτά γυναικών. Τα ανατριχιαστικά αυτά πλάνα, που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο γυναίκες καταδιώκονται από συμμορίες σε δημόσιους χώρους στη Νιγηρία.

Φεστιβάλ γονιμότητας που μετατράπηκε σε εφιάλτη

Οι αποτρόπαιες πράξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ γονιμότητας Alue-Do στο Οζόρο, στην πολιτεία Δέλτα, προκαλώντας σοκ στη διεθνή κοινότητα.

Σύμφωνα με το BBC, «οι σκηνές των επιθέσεων κατά γυναικών σε ένα παραδοσιακό φεστιβάλ έχουν προκαλέσει οργή στη Νιγηρία». Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες παρακολούθησαν τις επιθέσεις χωρίς να αντιδράσουν, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα κυριάρχησε το hashtag «σταματήστε τους βιασμούς γυναικών», το οποίο έγινε τάση σε όλη τη χώρα.

Αντιδράσεις και συλλήψεις

Η τοπική αστυνομία, μετά από αρκετές ημέρες, ανακοίνωσε τη σύλληψη πολλών υπόπτων, μεταξύ των οποίων και ενός τοπικού ηγέτη. Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι πρόκειται για φαινόμενο βαθιά ριζωμένο σε κοινωνικές αντιλήψεις της περιοχής.

«Ο βασιλιάς του Οζόρο δήλωσε ότι το φεστιβάλ Alue-do ήταν απλώς μια τελετή γονιμότητας και ότι αυτό που συνέβη ήταν κατάχρηση της παράδοσης από ορισμένους νέους», αναφέρει το ρεπορτάζ. Οι παραδοσιακές αρχές υποστηρίζουν ότι μόνο δύο γυναίκες παρενοχλήθηκαν και πως πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, όχι πολιτιστικές πρακτικές. Παράλληλα, οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι η σεξουαλική παρενόχληση και ο δημόσιος εξευτελισμός γυναικών συνιστούν σοβαρά εγκλήματα έμφυλης βίας βάσει της νιγηριανής νομοθεσίας.

Η συζήτηση για την έμφυλη βία

Ηγέτες της τοπικής κοινότητας αρνούνται ότι σημειώθηκαν βιασμοί, κάνοντας λόγο για ενέργειες «εγκληματικών στοιχείων» που εκμεταλλεύτηκαν το φεστιβάλ. Παραδέχονται, ωστόσο, ότι η θέση της ανύπαντρης γυναίκας παραμένει υποδεέστερη στην κοινωνία τους.

Οι εικόνες και οι δηλώσεις αυτές αναζωπυρώνουν τη διεθνή συζήτηση για την έμφυλη βία και την ανάγκη συντονισμένης δράσης απέναντι σε φαινόμενα που εξακολουθούν να απειλούν θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε όλο τον κόσμο.