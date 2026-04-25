Σοκ έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Μάικλ Ενεράμο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών, έπειτα από κατάρρευση κατά τη διάρκεια αγώνα σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην επιθετικός της εθνικής Νιγηρίας κατέρρευσε την ώρα που αγωνιζόταν, με προσπάθειες ανάνηψης να γίνονται άμεσα στον αγωνιστικό χώρο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Ο Ενεράμο είχε γράψει τη δική του πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με σημαντικό πέρασμα από την Τουρκία, ενώ είχε ξεχωρίσει και με τη φανέλα της Εσπεράνς στην Τυνησία, αφήνοντας το στίγμα του ως ένας δυναμικός επιθετικός.

Η είδηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συγκίνηση, με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Νιγηρίας να κάνει λόγο για μια «συντριπτική απώλεια» και να εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Ο πρώην επιθετικός της Ακτής Ελεφαντοστού και της Τσέλσι, Ντιντιέ Ντρογκμπά, είχε ζητήσει στο παρελθόν την καθιέρωση υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων για όλους τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην πατρίδα του.

Ο θάνατος του Ενεράμο επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τους προληπτικούς καρδιολογικούς ελέγχους, την άμεση ιατρική ανταπόκριση στα γήπεδα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

