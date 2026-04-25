Ο Νίκος Βέργος άφησε άμεσα το αποτύπωμά του σε αγώνα της Μέλμπουρν Βίκτορι στην A-League Αυστραλίας, βρίσκοντας δίχτυα ως αλλαγή.

Ο Έλληνας φορ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 91ο λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης με τους WS Wanderers και μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε να σκοράρει, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 και «σφραγίζοντας» τη νίκη για την ομάδα του.

Nikos puts the cherry on top with his seventh strike of the season 🇬🇷#WSWvMVC pic.twitter.com/QvQeNWGCC5 — Melbourne Victory (@gomvfc) April 25, 2026

Αυτό ήταν το έβδομο φετινό του γκολ με τη φανέλα της ομάδας από τη Μελβούρνη, ενώ λίγο μετά το τέρμα του αντίκρισε και την κίτρινη κάρτα.