Αν κρίνει κανείς από τις δηλώσεις και ανακοινώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η σχέση της αμερικανικής κυβέρνησης με τις χώρες του ΝΑΤΟ, και ιδιαίτερα την Ευρώπη, δεν είναι σε καλό επίπεδο. Μετά την ηχηρή άρνηση που εισέπραξε ο πρόεδρος Τράμπ στην έμμεση έκκληση προς τους συμμάχους του να συμμετάσχουν στην υπεράσπιση των Στενών του Ορμούζ και την απόφαση της Ισπανίας και, εν μέρει, της Αγγλίας να απαγορεύσει υπερπτήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών ή τη χρήση στρατιωτικών τους βάσεων, η Αμερική αισθάνεται περίπου αποξενωμένη από τους συμμάχους της. Πολλά απο τα λογικά τους επιχειρήματα, πως δεν ακούστηκε λ.χ. καθόλου η γνώμη τους για την κήρυξή του, δεν πείθουν κανένα. Ο Ντόναλντ Τράμπ και η αμερικανική διοίκηση νιώθουν εντελώς προδομένοι.

Δηλώνοντας ο Τραμπ πως «χωρίς τις ΗΠΑ το ΝΑΤΟ είναι ένας χάρτινος τίγρης. Είναι ΔΕΙΛΟΙ και ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ» αποτυπώνει το κλίμα αντιπάθειας σχεδόν απόλυτα. Θα γίνουν βέβαια προσπάθειες να γεφυρωθούν οι σχετικές αντιπάθειες. Το κλίμα όμως ποτέ δεν θα ξαναγίνει όπως ήταν. Οι ΗΠΑ δεν είναι εύκολο να αποχωρήσουν από τη Συμμαχία.

Για κάτι τέτοιο χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου. Ομως ο πρόεδρος, σαν αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, δύναται να αποδυναμώσει τη Συμμαχία μεταφέροντας αμερικανούς στρατιώτες και δυνάμεις όπου αυτός κρίνει σκόπιμο. Οπου το επιβάλλουν δηλαδή τα αμερικανικά οικονομικά και άλλα συμφέροντα. Μέση Ανατολή, Περσικός Κόλπος, Ταϊβάν, Κορέα, Ιαπωνία είναι πολύ πιθανοί προορισμοί.

Η Ευρώπη και ο Καναδάς πρέπει να προσέξουν και να επανεκτιμήσουν τις προτεραιότητές τους. Με γνώμονα την ασφάλειά τους κυρίως, αλλά και την οικονομική τους επιβίωση και εξέλιξη. Πρέπει να δεχθούν πως ο κόσμος που ήξεραν δεν υπάρχει πλέον. Αξιοπρεπής προσπάθεια αναβίωσής του δεν είναι εφικτή. Το σημερινό πολιτικό κλίμα εχθρότητας προς τη Ρωσία και επιδίωξης μηδενικών ρύπων μέσω κατάργησης της χρήσης ορυκτών καυσίμων δεν προδικάζει πορεία επιβίωσης. Οι ΗΠΑ δεν θα υπάρχουν πλέον σαν αποκούμπι. Οι ηγεσίες οφείλουν να αποφασίσουν πλέον για τις νέες τους τύχες.

Το βιβλίο του Ανδρέα Ανδριανόπουλου, «Πόλεμος στο Ιράν: Οι τραγικές αστοχίες της Ευρώπης», Επίκεντρο, 2026, βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.