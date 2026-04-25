Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου ανακοίνωσε τη διοργάνωση συγκέντρωσης τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στις 11.30 το πρωί, έξω από το κτήριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την επίσκεψη στο νησί του γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συνέλευσης, η Ομοσπονδία καταγγέλλει την κυβέρνηση για τον αποκλεισμό των εκπροσώπων των αγροτών και των κτηνοτρόφων από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιου Καββαδά. Όπως αναφέρεται, «με έναν πρωτοφανή και μεθοδευμένο αποκλεισμό, η κυβέρνηση επέλεξε να συζητήσει για εμάς, χωρίς εμάς».

Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι μετά τη σύσκεψη, «στις συνεντεύξεις, είχαν το θράσος να παρουσιάσουν μια εικόνα ικανοποίησης, όταν το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις». Παράλληλα, καταγγέλλει ότι η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα συνεχίζεται με καθυστερήσεις, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις του κ. Σχοινά.

Όπως αναφέρεται, το κονδύλι των 8 εκατομμυρίων ευρώ αφορά τους τυροκόμους, χωρίς να προβλέπεται σαφής στήριξη για τους παραγωγούς που υπέστησαν απώλειες σε γάλα και σφάγια. «Για τη δική μας τεράστια οικονομική ζημιά, η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος. Καμία συγκεκριμένη δέσμευση, καμία πραγματική στήριξη», υπογραμμίζει η Ομοσπονδία.

Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τα μέτρα περί «αναστολής» φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ως ανεπαρκή, επισημαίνοντας ότι οι πληγέντες χρειάζονται πλήρη κάλυψη εισφορών και γενναίο κούρεμα χρεών. Παράλληλα, καλεί αγρότες και κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση της Δευτέρας.

Κριτική για τα μέτρα και την κτηνιατρική υπηρεσία

Η Ομοσπονδία τονίζει πως, παρά τις εκκλήσεις για ενίσχυση των μέτρων προστασίας, η κτηνιατρική υπηρεσία εξακολουθεί να λειτουργεί με ελλιπές προσωπικό. «Έναν μήνα μετά, η κτηνιατρική υπηρεσία παραμένει με μόλις 13 άτομα και αυτά από άλλες περιφέρειες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επισημαίνεται ακόμη ότι οι απολυμάνσεις πραγματοποιούνται με ωράριο δημοσίου υπαλλήλου, αφήνοντας μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς εποπτεία, γεγονός που –όπως υποστηρίζεται– εκθέτει το νησί σε αυξημένο κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.

Αμφισβήτηση της κυβερνητικής στρατηγικής για τον αφθώδη πυρετό

Η Ομοσπονδία θέτει το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση απορρίπτει τον συνδυασμό εμβολιασμού και εκρίζωσης που προτείνει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος και πανεπιστημιακοί. Όπως αναφέρεται, «οι ειδικοί επισημαίνουν το έγκλημα που συντελείται με τη θανάτωση της λεσβιακής φυλής» και ζητούν τη διάσωσή της μέσω εμβολιασμού.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την κατηγορία ότι «θυσιάζουν τη Λέσβο και το βιός μας για να μην “λερωθούν” τα πιστοποιητικά των καρτέλ της φέτας», ενώ γίνεται αναφορά στην περίπτωση της Κύπρου, όπου εφαρμόζεται εμβολιασμός και συνεχίζονται οι εξαγωγές χαλουμιού χωρίς προβλήματα.

Τα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων

Η Ομοσπονδία συνοδεύει την ανακοίνωσή της με σειρά αιτημάτων προς την κυβέρνηση:

– Ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου της νόσου.

– Εφαρμογή εμβολιασμού για να σταματήσουν οι θανατώσεις.

– Άμεση αποζημίωση σε όσους έχασαν τα ζώα τους.

– Πλήρης ανασύσταση κοπαδιών με 100% κρατική χρηματοδότηση.

– Αναπλήρωση εισοδήματος για το χαμένο γάλα και τα σφάγια του Πάσχα.

– Κάλυψη όλων των εξόδων καραντίνας, όπως ζωοτροφές.

– Επαναλειτουργία σφαγείων και άρση περιορισμών στα τυροκομικά προϊόντα.

– Πλήρης στελέχωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας.

– Επιτάχυνση της ιχνηλάτησης της νόσου και αναστολή θανατώσεων έως την ολοκλήρωσή της.