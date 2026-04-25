Ένας διαιτητής πολεμικών τεχνών συνελήφθη στις Σέρρες, κατηγορούμενος για δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων που διεξάγεται το Σαββατοκύριακο.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, το οποίο είχε λάβει πληροφορίες ότι ο διαιτητής φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό προκειμένου να επηρεάσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα επικείμενων αγώνων προς όφελος δύο αθλητών.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, πρόκειται για 58χρονο διαιτητή Ταεκβοντό. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., με την καταβολή 1.000 ευρώ από κάθε αθλητή, οι εμπλεκόμενοι θα εξασφάλιζαν όχι μόνο τη διάκριση αλλά και την ένταξή τους στην εθνική ομάδα, καθώς και μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι στο ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει ο διαιτητής είχε αποσταλεί ταχυδρομικό δέμα στο όνομά του, το οποίο περιείχε – μεταξύ άλλων – το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Χθες το μεσημέρι, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδος συνέλαβαν τον 58χρονο αμέσως μετά την παραλαβή του δέματος. Κατασχέθηκαν τα χρήματα, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.