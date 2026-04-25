Αποκαλυπτικά στοιχεία για το φονικό στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, όπου ο 27χρονος Θεόφιλος έχασε τη ζωή του με μια μαχαιριά στην καρδιά, έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τις καταθέσεις του 21χρονου φίλου του καθ’ ομολογίαν δράστη και της φίλης της κοπέλας του 20χρονου.

«Πήρε ένα μαχαίρι και του το κάρφωσε». Με αυτά τα λόγια ο νεαρός μάρτυρας περιγράφει πώς είδε τον φίλο του να αφαιρεί τη ζωή του Θεόφιλου μπροστά στα μάτια του. Όπως λέει, όλα ξεκίνησαν, όταν οι δύο φίλοι πήγαν στο πάρκο, περίπου στις 20:40 το βράδυ. «Ήμασταν εκεί, κατάλαβα ότι κάτι απασχολούσε τον Κ. και τον έβλεπα που κοιτούσε συνέχεια δεξιά και αριστερά, σαν να έψαχνε κάποιον ή κάτι», αναφέρει στην κατάθεσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό το σκηνικό του φόνου, τονίζοντας πως δεν πρόλαβε να τους σταματήσει.

«Ενώ μιλούσα στο τηλέφωνο, πρόσεξα τον Θεόφιλο και τον φίλο μου να πλησιάζουν ο ένας τον άλλον. Στην αρχή κατάλαβα, ότι μιλούσαν μεταξύ τους. Κάποια στιγμή όμως άκουσα φωνές. Γύρισα και άρχισα να τρέχω προς το μέρος τους, αλλά δεν πρόλαβα. Ξαφνικά είδα τον Κ. να παίρνει από την αριστερή τσέπη του τζιν ένα μεγάλο μαχαίρι σαν τα κρητικά, με άσπρη λαβή, και του το κάρφωσε» περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε, ότι δεν μπορούσε να διανοηθεί, πώς ξέφυγε η κατάσταση. «Το μυαλό μου δεν πήγε σε καμία περίπτωση, σε αυτό που θα ακολουθούσε. Ενώ μιλούσα με την κοπέλα μου, παρατήρησα το παιδί που πέθανε. Τότε είδα τον Κ. να απομακρύνεται από μένα και να πηγαίνει προς το μέρος του Θεόφιλου». Σύμφωνα με την κατάθεσή του, όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα. «Είδα ότι ο Θεόφιλος είχε αίματα στο πρόσωπό του, οπότε σκέφτηκα, ότι μπορεί να τον τραυμάτισε και στο πρόσωπο. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μετά είδα τον Θεόφιλο να πέφτει. Εγώ πανικοβλήθηκα και άρχισα να τρέχω. Μαζί μου και ο φίλος μου».

Η φυγή και η συνειδητοποίηση

Μετά το φονικό, ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, σύμφωνα με τον φίλο του, άλλαξε ρούχα και πήρε άλλο αυτοκίνητο, για να πάνε βόλτα με δύο κοπέλες. «Όταν ανέβηκε στο σπίτι του για να αλλάξει ρούχα, είχε μαζί του το μαχαίρι που χτύπησε τον Θεόφιλο. Όταν κατεβήκαμε, μπήκαμε στο Honda, δεν πιστεύω ότι το είχε μαζί του. Μετά ξεκινήσαμε και πήγαμε να πάρουμε τα κορίτσια να πάμε βόλτα προς Γλυφάδα. Σε όλη τη διαδρομή εγώ δεν μιλούσα και ο Κ. φαινόταν, ότι δεν ήταν καλά».

Λίγο αργότερα, όπως κατέθεσε, στο κινητό του δράστη τηλεφώνησε ένας φίλος, που ενημέρωσε ότι «είχε πεθάνει ένα παιδί στο πάρκο του Ασυρμάτου». «Όμως ο Κ. του απάντησε, ότι δεν τον ήξερε. Τότε μπήκα στο κινητό και είδα στις ειδήσεις, ότι ο Θεόφιλος είχε πεθάνει. Μέχρι τότε δεν είχαμε καταλάβει, ότι είχε πεθάνει, παρά μόνο ότι ήταν τραυματισμένος».

Η συνειδητοποίηση ήρθε λίγο αργότερα. Ο 21χρονος υποστήριξε, ότι δεν υπέθαλψε τον φίλο του και πως μόλις ξεπέρασε το πρώτο σοκ, πήγε ο ίδιος στην Αστυνομία, για να αποκαλύψει όσα συνέβησαν το βράδυ του φονικού.

Η μαρτυρία της φίλης της συντρόφου του δράστη

Η φίλη της 20χρονης συντρόφου του καθ’ ομολογίαν δράστη έδωσε τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Όπως είπε, ο Θεόφιλος ήταν ερωτευμένος με τη φίλη της, ενώ τον περιέγραψε ως πράο και χωρίς επιθετική διάθεση. Ωστόσο, όπως είπε, οι σχέσεις του με τον 20χρονο δολοφόνο του ήταν τεταμένες.

«Κάποιες φορές μάλιστα που μιλούσε ο Θεόφιλος με τη Μ. στο τηλέφωνο, πεταγόταν ο Κ. και του έλεγε να σταματήσει να την παίρνει, γιατί αυτός τα είχε μαζί της. Το βράδυ της 21ης Απριλίου, ο Κ. έστειλε μήνυμα στον Θεόφιλο και του ζήτησε να βρεθούν στο πάρκο Ασυρμάτου. Αυτό το ξέρω, γιατί ήμουν μαζί με τη Μ. και τον Κ. εκείνο το βράδυ».

Η ίδια περιγράφει διαφορετικά τη δυναμική των γεγονότων. «Είχαμε βγει βόλτα και συναντήσαμε έναν άλλο φίλο του Κ. Ο Κ. τότε του έστειλε μια φωτογραφία από το πάρκο Ασυρμάτου, για να του δείξει πού είναι η συνάντηση. Εγώ με τη Μ. είχαμε αρχίσει να φοβόμαστε, ότι θα γινόταν κάτι κακό. Ο Κ. είναι πιο ζωηρός και ήθελε να δείξει, ότι είναι καλύτερος από τον Θεόφιλο, ο οποίος είναι ήρεμος και λογικός. Η ώρα πέρασε και ο Θεόφιλος δεν εμφανίστηκε».

«Μας έδειξε φωτογραφία»

Η φίλη της 20χρονης περιγράφει το βαρύ κλίμα που επικρατούσε στο αυτοκίνητο. «Τους ρώτησα τι έγινε με το ραντεβού και ο Κ. μου είπε, ότι ο Θεόφιλος δεν εμφανίστηκε. Όμως δεν τον πίστεψα. Έβλεπα τη φίλη μου να ανησυχεί και κατάλαβα, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάποια στιγμή άκουσα τα δύο αγόρια να λένε μεταξύ τους σαν υπονοούμενο “να ζει ακόμα” και τότε θεώρησα ότι είχε γίνει κάτι».

Όταν ο Κ. αναγκάστηκε να παραδεχθεί τι είχε συμβεί, η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική. «Ο Κ. απάντησε, ότι το έκανε για τη σχέση τους, για να σταματήσει να σε ενοχλεί ο Θεόφιλος. Μας έδειξε και φωτογραφία από το κινητό του το μαχαίρι, που είχε μαχαιρώσει τον Θεόφιλο. Ήταν γεμάτο αίματα. Ο Κ. δεν ήξερε ότι είχε σκοτώσει τον Θεόφιλο, νόμιζε ότι τον είχε απλά τραυματίσει. Όταν κατάλαβε, ότι ήταν νεκρός, έκανε το αμάξι δεξιά. Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε τα δημοσιεύματα. Μας έπιασε όλους κρίση».

Μέσα σε λίγα λεπτά, η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Μία παθολογική ζήλια και ένα ραντεβού που δεν έπρεπε ποτέ να γίνει κατέληξαν σε τραγωδία στον Άγιο Δημήτριο.