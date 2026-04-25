Η Μπάγερν Μονάχου πανηγύρισε μια εντυπωσιακή νίκη απέναντι στη Μάιντζ με 4-3, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματικό «θρίλερ». Παρότι οι Βαυαροί βρέθηκαν να χάνουν 3-0 στο ημίχρονο, κατάφεραν να κάνουν μία ακόμη μεγάλη ανατροπή, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στο πρωτάθλημα και φτάνοντας συνολικά τα 113 γκολ σε 31 αγωνιστικές.

𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍. 𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐈𝐒 𝐖𝐇𝐘 𝐓𝐇𝐄𝐘 𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒. 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐑𝐈𝐃𝐈𝐂𝐔𝐋𝐎𝐔𝐒 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐁𝐀𝐂𝐊 🤯 From 3-0 down to 3-4 win 😳 Be warned, PSG 🥵 pic.twitter.com/gsuhFp5FZU — 433 (@433) April 25, 2026

Στην άλλη πλευρά της βαθμολογίας, η Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνος Κουλιεράκη και η Σαν Πάουλι του Κωνσταντίνου Σάλιακα δεν κατάφεραν να πάρουν θετικά αποτελέσματα, με τις ήττες τους να δυσκολεύουν σημαντικά την προσπάθεια παραμονής στην κατηγορία.

Ματς-κλειδί για Σικ, σε μεγάλη βραδιά στο Κολωνία–Λεβερκούζεν

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πάτρικ Σικ, η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε εκτός έδρας της Κολωνίας με 2-1 στο RheinEnergieStadion, κάνοντας σημαντικό βήμα για την έξοδο στο Champions League.

Ο Τσέχος φορ άνοιξε το σκορ στο 43’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ στο 52’ «χτύπησε» ξανά, διαμορφώνοντας το 0-2 και βάζοντας γερά θεμέλια νίκης για τις «ασπιρίνες».

Η Κολωνία αντέδρασε και μείωσε σε 1-2 στο 78’ με τον Βάλντσμιντ, όμως η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο κράτησε μέχρι τέλους το προβάδισμα και πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο στην προσπάθεια για την πρώτη πεντάδα της Bundesliga.

Ισοπαλία στη Φρανκφούρτη – βαθμός για την Άουγκσμπουργκ

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την υπεροχή της και έμεινε στο 1-1 με την Άουγκσμπουργκ του Κώστα Γιαννούλη.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 44’ με τον Κάντε, «παγώνοντας» το παιχνίδι λίγο πριν το ημίχρονο. Η απάντηση της Φρανκφούρτης ήρθε στο 66’, όταν ο Ντοάν διαμόρφωσε το τελικό 1-1, χαρίζοντας στις δύο ομάδες από έναν βαθμό.

Νίκη-ανάσα για τη Χάιντενχαϊμ, 2-0 τη Ζανκτ Πάουλι

Η Χάιντενχαϊμ πήρε πολύτιμη εντός έδρας νίκη με 2-0 απέναντι στη Σαν Πάουλι, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για είσοδο στη ζώνη των μπαράζ παραμονής.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν ιδανικά στο ματς, με τον Ζιβζιβάντζε να ανοίγει το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό. Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 82’, όταν ο Ντίνκσι «σφράγισε» τη νίκη για τη Χάιντενχαϊμ, η οποία κρατά ζωντανές τις ελπίδες της στη μάχη της παραμονής.