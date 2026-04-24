Η Λειψία συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στην Bundesliga, πετυχαίνοντας την πέμπτη διαδοχική νίκη της, αυτή τη φορά απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου με 3-1, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 31ης αγωνιστικής. Οι «ταύροι» δείχνουν να «αγκαλιάζουν» την τρίτη θέση, που οδηγεί απευθείας στη League Phase του UEFA Champions League.

Ο αγώνας

Η Λειψία μπήκε αποφασισμένη από το πρώτο λεπτό να επιβάλει τον ρυθμό της και το κατάφερε χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση. Με πίεση ψηλά και αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, οι γηπεδούχοι έβαλαν γρήγορα τις βάσεις για τη νίκη, απέναντι σε μια Ουνιόν που δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό.

Πρώτο ημίχρονο

Οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» ουσιαστικά το ματς μέσα σε τρία λεπτά. Στο 22’, ο Φινκγκράφε άνοιξε το σκορ, ενώ στο 25’ ο Καρντόσο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για το τρίποντο. Η Λειψία είχε τον πλήρη έλεγχο, με την Ουνιόν να αδυνατεί να αντιδράσει και να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο.

Δεύτερο ημίχρονο

Η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα στην επανάληψη, με τη Λειψία να διαχειρίζεται το προβάδισμά της και να βρίσκει και τρίτο γκολ στο 63’ με τον Μπακού, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Το μόνο που κατάφερε η Ουνιόν ήταν να μειώσει στο 78’ με τον Ντοεκχί, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Η βαθμολογία της Bundesliga