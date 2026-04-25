Η Google ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια στη νεοφυή εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ίδια η εταιρεία στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η επένδυση στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της τεχνολογικής εξέλιξης της Anthropic.

Η θυγατρική της Alphabet θα διαθέσει άμεσα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση την τρέχουσα αποτίμηση της Anthropic που ανέρχεται στα 350 δισ. δολάρια. Η καταβολή των υπόλοιπων 30 δισ. θα εξαρτηθεί από την απόδοση και τα αποτελέσματα της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Οι κορυφαίες εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης προχωρούν σε μαζικές επενδύσεις, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν επαρκείς υπολογιστικούς πόρους για την ανάπτυξη των μοντέλων τους. Στις αρχές Φεβρουαρίου, η Anthropic είχε ανακοινώσει ότι συγκέντρωσε 30 δισ. δολάρια, μια από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις στην ιστορία των μη εισηγμένων εταιρειών.

Τη Δευτέρα, η Amazon επιβεβαίωσε ότι θα συνεισφέρει επιπλέον 5 δισ. δολάρια, έχοντας ήδη συμμετάσχει σε τρεις γύρους χρηματοδότησης συνολικού ύψους 8 δισ. δολαρίων. Ο όμιλος από το Σιάτλ σχεδιάζει να αποκτήσει μακροπρόθεσμα μετοχές αξίας 20 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα.

Αν και η Amazon και η θυγατρική της Amazon Web Services (AWS) αποτελούν ιστορικούς εταίρους της Anthropic, η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών της. Ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου, είχε συνάψει συμφωνία με τη Google για μίσθωση υπηρεσιών cloud, αξίας αρκετών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στο μεταξύ, η μεγάλη ανταγωνίστρια της Anthropic, η OpenAI, θέτει ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους, προβλέποντας δαπάνες περίπου 600 δισ. δολαρίων έως το 2030. Τόσο η Anthropic όσο και η OpenAI παραμένουν νεοφυείς επιχειρήσεις που δεν αναμένουν κερδοφορία στο άμεσο μέλλον, σε αντίθεση με κολοσσούς όπως η Google και η Meta, των οποίων η κύρια δραστηριότητα εξακολουθεί να αποφέρει υψηλά κέρδη.