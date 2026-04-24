Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μπολόνια ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να εξαγάγουν μιτοχονδριακό DNA από οκτώ δόντια Νεάντερταλ που εντοπίστηκαν στο σπήλαιο Stajnia της Πολωνίας. Το μιτοχονδριακό DNA μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω της μητρικής γραμμής, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τη γενετική καταγωγή των αρχαίων πληθυσμών.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, καθώς για πρώτη φορά μπορούμε να παρατηρήσουμε μια μικρή ομάδα τουλάχιστον επτά Νεάντερταλ από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που έζησαν πριν από περίπου 100.000 χρόνια», δήλωσε ο Andrea Picin, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου της Μπολόνια.

Η συγκεκριμένη γενετική γραμμή έχει επίσης εντοπιστεί σε Νεάντερταλ που ζούσαν στην Ιβηρική Χερσόνησο, στη νοτιοανατολική Γαλλία και στον βόρειο Καύκασο. Σύμφωνα με τη Meteja Hajdinjak του Ινστιτούτου Ανθρωπολογίας Εξελικτικής του Max Planck, δύο παιδικά δόντια και ένα δόντι ενήλικα φαίνεται να ανήκαν σε άτομα με στενή συγγένεια μεταξύ τους.

Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη γενετική γραμμή των Νεάντερταλ είχε εξαπλωθεί ευρέως στην Ευρώπη, προτού αντικατασταθεί αργότερα από μια διαφορετική ομάδα. Η πλήρης επιστημονική μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Biology.