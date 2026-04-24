«Μια πανούκλα μας βρήκε» – μια κραυγή που ίσως ακουγόταν συχνά στην αρχαία Ιορδανία, όπου μια μυστηριώδης ασθένεια θέρισε πληθυσμούς και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία και την κοινωνία.

Σήμερα, ερευνητές αποκαλύπτουν νέα στοιχεία για εκείνη την κρίση. Μια διεπιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα μελετά τον Λοιμό του Ιουστινιανού και τις εκτεταμένες συνέπειές του. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Rays H. Y. Jiang, αναπληρωτή καθηγητή στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, δημοσίευσε την τρίτη μελέτη μιας σειράς που εξετάζει την πρώτη καταγεγραμμένη επιδημία βουβωνικής πανώλης στη Μεσόγειο.

Η νέα έρευνα, με τίτλο «Βιοαρχαιολογικά ίχνη κατά τη διάρκεια του Λοιμού του Ιουστινιανού (541-750 μ.Χ.) στην Τζεράς, Ιορδανία», δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Archaeological Science και διευρύνει τη γνώση για την επιδημία που προκάλεσε εκατομμύρια θανάτους στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

«Θέλαμε να προχωρήσουμε πέρα από τον εντοπισμό του παθογόνου και να εστιάσουμε στους ανθρώπους που επλήγησαν – ποιοι ήταν, πώς ζούσαν και πώς έμοιαζε ο θάνατος από πανδημία μέσα σε μια πραγματική πόλη», δήλωσε ο Jiang.

Μαζικός τάφος αποκαλύπτει την έκταση της τραγωδίας

Στο αποκορύφωμα του Λοιμού του Ιουστινιανού, άνθρωποι από διαφορετικές και απομονωμένες κοινότητες ενώθηκαν στον θάνατο. Πλήθος σωμάτων τοποθετήθηκαν βιαστικά πάνω σε κεραμικά θραύσματα σε έναν εγκαταλελειμμένο δημόσιο χώρο, ο οποίος αποτέλεσε το επίκεντρο της μελέτης.

Ο Jiang εργάστηκε ως κύριος ερευνητής, σε συνεργασία με επιστήμονες από τα τμήματα γενετικής, ανθρωπολογίας, μοριακής ιατρικής και ιστορίας του πανεπιστημίου. Συμμετείχαν επίσης η αρχαιολόγος Karen Hendrix του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ και εργαστήριο DNA του Florida Atlantic University.

Οι προηγούμενες μελέτες επικεντρώνονταν κυρίως στο βακτήριο Yersinia pestis, υπεύθυνο για την πανώλη. Η νέα έρευνα εξετάζει τον κοινωνικό αντίκτυπο της νόσου και τα διδάγματα που μπορεί να προσφέρει σήμερα.

«Οι προηγούμενες ιστορίες εντόπισαν τον μικροοργανισμό της πανώλης», σημείωσε ο Jiang. «Η τοποθεσία της Τζεράς μετατρέπει αυτό το γενετικό σήμα σε ανθρώπινη ιστορία – ποιοι πέθαναν και πώς μια πόλη βίωσε την κρίση».

Η πρώτη επιβεβαιωμένη μαζική ταφή πανώλης

Αν και ιστορικές πηγές περιγράφουν εκτεταμένες επιδημίες στη Βυζαντινή εποχή, οι περισσότερες υποτιθέμενες ταφές θυμάτων δεν είχαν τεκμηριωθεί επιστημονικά. Η Τζεράς αποτελεί πλέον την πρώτη τοποθεσία όπου ένας μαζικός τάφος συνδέθηκε με πανώλη μέσω αρχαιολογικών και γενετικών αποδείξεων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ταφή αντιπροσωπεύει ένα και μοναδικό γεγονός, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά κοιμητήρια που αναπτύσσονται σταδιακά. Εκατοντάδες άτομα ετάφησαν μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που αλλάζει την κατανόηση της Πρώτης Πανδημίας και φωτίζει πτυχές της ζωής και της ευαλωτότητας στις αρχαίες πόλεις.

Κινητικότητα και αθέατες συνδέσεις

Τα ευρήματα απαντούν και σε ένα μακροχρόνιο ερώτημα. Αν και ιστορικά και γενετικά δεδομένα δείχνουν κινητικότητα πληθυσμών, οι ταφικές πρακτικές συνήθως υποδηλώνουν τοπικότητα. Η Τζεράς αποδεικνύει ότι και τα δύο μπορούν να συνυπάρχουν.

Η μετανάστευση εξελισσόταν αργά και ενσωματωνόταν στην καθημερινότητα, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό της σε κοινά νεκροταφεία. Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, ωστόσο, άνθρωποι από διαφορετικά υπόβαθρα συγκεντρώνονταν σε έναν τόπο, αποκαλύπτοντας αυτές τις κρυφές διασυνδέσεις.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι που ετάφησαν στην Τζεράς ανήκαν σε έναν κινητικό πληθυσμό, μέρος της ευρύτερης αστικής κοινότητας. Διασκορπισμένοι υπό κανονικές συνθήκες, ενώθηκαν σε μια κοινή ταφή τη στιγμή της πανδημίας.

Κατανόηση της ανθρώπινης διάστασης των πανδημιών

«Συνδέοντας τα βιολογικά δεδομένα των σωμάτων με το αρχαιολογικό περιβάλλον, μπορούμε να δούμε πώς η ασθένεια επηρέασε πραγματικούς ανθρώπους μέσα στο κοινωνικό και φυσικό τους πλαίσιο», ανέφερε ο Jiang. «Αυτό μας βοηθά να αντιλαμβανόμαστε τις πανδημίες ως βιωμένες εμπειρίες υγείας, όχι απλώς ως ιστορικά γεγονότα».

Η έρευνα συμβάλλει σε μια νέα θεώρηση των πανδημιών, αναδεικνύοντας όχι μόνο πώς ξεκινούν και εξαπλώνονται, αλλά και πώς επηρεάζουν την καθημερινότητα και τις κοινωνικές δομές. Οι πυκνοκατοικημένες πόλεις, τα ταξίδια και οι περιβαλλοντικές αλλαγές διαδραμάτιζαν ρόλο τότε, όπως και σήμερα.

«Οι πανδημίες δεν είναι απλώς βιολογικά, αλλά και κοινωνικά γεγονότα», υπογράμμισε ο Jiang. «Επειδή αποκαλύπτουν ποιοι είναι ευάλωτοι και γιατί, τα ίδια πρότυπα εξακολουθούν να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ασθένειες επηρεάζουν τις κοινωνίες μέχρι και σήμερα».