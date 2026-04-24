H ενεργειακή αγορά εισέρχεται σε φάση ωρίμασης, όπου «η πραγματική αξία δεν προκύπτει μόνο από την εγκατεστημένη ισχύ, αλλά από την ικανότητα να υλοποιείς έργα σε κλίμακα, με αξιοπιστία, ταχύτητα και πειθαρχία στην εκτέλεση και στη διάθεση κεφαλαίων», αυτό ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, Αριστοτέλης Χαντάβας, αναδεικνύοντας το στίγμα της επόμενης ημέρας και τον ενισχυμένο ρόλο της εταιρείας ως περιφερειακής πλατφόρμας της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη. Τόνισε ότι η συνεργασία με τη Masdar δημιουργεί μία νέα δυναμική για την εταιρεία, συνδυάζοντας τη διεθνή επενδυτική ισχύ με αποδεδειγμένη τοπική εκτελεστική ικανότητα. Οπως είπε, η Masdar έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία χαρτοφυλακίου 100 GW έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ενισχύει τον ρόλο της ως κόμβου ανάπτυξης στην Ανατολική Ευρώπη, με ενεργή παρουσία σε πολλαπλές αγορές και σαφή προσανατολισμό στην περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της στην περιοχή.

Γαλλία: παραποίηση δεδομένων καιρού για τα… στοιχήματα

Η υπηρεσία πρόγνωσης καιρού της Γαλλίας υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία μετά την ανίχνευση ανωμαλιών στους μετρητές θερμοκρασίας στο αεροδρόμιο Paris-Charles de Gaulle (φωτογραφία), η οποία συνέπεσε με αύξηση στοιχημάτων στην αγορά πρόγνωσης Polymarket.

Η Météo-France υπέβαλε την καταγγελία κάνοντας λόγο για παρέμβαση στον εξοπλισμό της, αφού οι θερμοκρασίες που μετρήθηκαν στο αεροδρόμιο αυξήθηκαν κατά αρκετούς βαθμούς Κελσίου σε διάστημα λίγων λεπτών στις 6 και 15 Απριλίου. Οι χρήστες των φόρουμ καιρού που παρατήρησαν τις ξαφνικές κινήσεις θεώρησαν ότι μπορεί να προκλήθηκαν από άτομα που παραποίησαν τον εξοπλισμό για να διαμορφώσουν το αποτέλεσμα των στοιχημάτων στην Polymarket.

Πολλαπλοί λογαριασμοί στην πλατφόρμα, όπου οι traders μπορούν να στοιχηματίσουν σε πραγματικά συμβάντα, φαίνεται να είχαν κάνει μεγάλα πονταρίσματα σε – μη αναμενόμενες – αυξήσεις θερμοκρασίας στο Παρίσι. Η Polymarket χρησιμοποιεί δεδομένα της Météo-France που καταγράφηκαν στο Charles de Gaulle για να εκκαθαρίσει στοιχήματα που σχετίζονται με την υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας στην πόλη. Η πρόβλεψη καιρικών προτύπων έχει γίνει δημοφιλής δραστηριότητα στην πλατφόρμα. Στις 6 Απριλίου, πορτοφόλι της Polymarket είχε κέρδος 13.990 δολαρίων με ποντάρισμα μικρότερο των 30 δολαρίων, αφού στοιχημάτισε ότι η θερμοκρασία στο Παρίσι θα έφτανε τους 21 βαθμούς Κελσίου. Ο λογαριασμός, ο οποίος άνοιξε μόλις αυτό τον μήνα, αγόραζε συμβόλαια συμβάντων (event contracts), όταν η τιμή τους υποδήλωνε ότι η πιθανότητα κέρδους ήταν μόλις 0,2%, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο πραγματικός ανταγωνισμός

«Ο πραγματικός ανταγωνισμός είναι οι τράπεζες τύπου Revolut, που έρχονται με ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο εκμεταλλεύονται τα κενά που αφήνουμε κοντόφθαλμα μόνοι μας στην εξυπηρέτηση και προσφέρουν απλά πράγματα» τόνισε στο Φόρουμ των Δελφών η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού, αναφερόμενη στον ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα. Επιπλέον, είπε ότι η CrediaBank έχει καταφέρει να αφυπνίσει τα αντανακλαστικά των μεγαλύτερων τραπεζών και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην αλλαγή κατεύθυνσης άλλων τραπεζών σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση πελατών χωρίς ραντεβού. Αλλωστε, μίλησε για την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, στην οποία συμμετείχαν μεγάλα μετοχικά κεφάλαια με κορυφαίες αξιολογήσεις, ενώ ανέδειξε τέσσερις πυλώνες για την ανάπτυξη της CrediaBank: εγχώρια ανάπτυξη, επέκταση δραστηριοτήτων στη Μάλτα, συνέχιση εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών, αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών.

ΑΑΔΕ: Αναγνώριση από το ΔΝΤ

Η ίδρυση της ΑΑΔΕ αποτέλεσε καθοριστικό σημείο καμπής για τη φορολογική διοίκηση στην Ελλάδα αναφέρει μελέτη του ΔΝΤ για την περίοδο 2010-2025 σημειώνοντας ότι η επιχειρησιακή αυτονομία, οι στρατηγικές μεταρρυθμίσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων και αύξησαν τα δημόσια έσοδα. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, εργαλεία όπως η πύλη myAADE, η πλατφόρμα myDATA και η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση κινδύνου μέσω Business Intelligence στήριξαν τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Ο λόγος φόρων προς ΑΕΠ ξεπέρασε το 28% το 2025, το κενό ΦΠΑ μειώθηκε κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες, από 30% το 2011 σε 9% το 2024 και ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ φτάνει πλέον στο 100%. Σχολιάζοντας τη μελέτη ο Γιώργος Πιτσιλής δήλωσε ότι η αναγνώριση από το ΔΝΤ επιβεβαιώνει ότι η θεσμική συνέχεια και η αποτελεσματική διοίκηση αποφέρουν μετρήσιμο όφελος για την κοινωνία.

HELLENiQ ENERGY: Αναμόρφωση εστιών

Η HELLENiQ ENERGY προχώρησε σε νέα δωρεά εξοπλισμού Φοιτητικών Εστιών, αυτή τη φορά προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με στόχο τη διαμόρφωση και αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων των φοιτητικών εστιών, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί για τη στήριξη της νέας γενιάς. Πρόκειται για την δεύτερη πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η HELLENiQ ENERGY για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης για τους φοιτητές, μετά την πρόσφατη δράση αναβάθμισης των φοιτητικών εστιών του ΑΠΘ. Στο πλαίσιο της δωρεάς προς το ΕΚΠΑ, το κτίριο Α’ των φοιτητικών εστιών επί της οδού Ούλωφ Πάλμε στου Ζωγράφου, αναβαθμίζεται με νέα λειτουργική επίπλωση συνολικά 22 κοινόχρηστων χώρων, που αποτελούν σημεία συνάντησης, μελέτης και καθημερινής αλληλεπίδρασης περισσότερων από 518 φοιτητών.