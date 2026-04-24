Η υπόθεση πλέον περνά και στη FIFA, γεγονός που σημαίνει ότι ο 20χρονος Αργεντινός ενδέχεται να επηρεαστεί και σε επίπεδο εθνικής ομάδας, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσει παιχνίδια της Αργεντινής σε μελλοντική διοργάνωση, αν συμπεριληφθεί στις επιλογές του Λιονέλ Σκαλόνι.
Αναλυτικά η δημοσίευση της UEFA
«Μετά την έρευνα ενός Επιθεωρητή Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Θεμάτων της UEFA, κινήθηκε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του παίκτη της SL Benfica, Τζανλούκα Πρεστιάνι, για πιθανή μεροληπτική συμπεριφορά.
«Η Επιτροπή Ελέγχου, Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Ελέγχων της UEFA (CEDB) έλαβε την ακόλουθη απόφαση: Να τιμωρήσει τον παίκτη της SL Benfica, Gianluca Prestianni, για συνολικά έξι (6) επίσημους αγώνες συλλόγων ή/και αντιπροσωπευτικών εθνικών ομάδων της UEFA, για τους οποίους διαφορετικά θα ήταν επιλέξιμος, για μεροληπτική (δηλαδή ομοφοβική) συμπεριφορά.
«Η τιμωρία για τρεις (3) από αυτούς τους αγώνες υπόκειται σε δοκιμαστική περίοδο δύο (2) ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης.
🚨 OFFICIAL: Gianluca Prestianni has been given a 6 games ban by UEFA, partly suspensional for ‘homophobic insults’. pic.twitter.com/v26DWEtEDI
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2026
