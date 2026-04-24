Αναλυτικά όσα δήλωσε
Για το… απόλυτο στους τελικούς: «Είναι ένας ακόμα τελικός. Ένα ματς με τρόπαιο πάνω στο τραπέζι. Αυτά τα ματς όπως είχε πει και ο Αντρέ σε μία συνέντευξή του, δεν τα παίζεις, τα κερδίζεις.
Αυτό πρέπει να γίνει και το Σάββατο και να κερδίσουμε το τρόπαιο».
Για το αν του… έλειψαν τα τρόπαια: «Είναι το τελευταίο τρόπαιο στην καριέρα μου εκείνο. Έχουν περάσει 6-7 χρόνια, οπότε μου έλειψε αρκετά και θέλω να το ξαναζήσω».
Για το τι κρίνει έναν τελικό: «Το πάθος, πόσο πολύ το θες. Να υπάρξει αυτό που υπήρχε στην γιορτή που κάναμε στην Αριστοτέλους, μετά από μία κακή εμφάνιση και κακό αποτέλεσμα.
Είδαμε την τρέλα των οπαδών για την ομάδα. Θα βοηθήσει αυτή η θετική ενέργεια, να είμαστε συσπειρωμένοι για να φέρουμε ένα τρόπαιο. Για μένα λείπουν τρόπαια από αυτή την ομάδα.
Πρέπει να… γεμίσουμε την ομάδα με τρόπαια».
Για το τι θα έλεγε στον κόσμο: «1,2,4 ΠΑΟΚ».
Πέλκας: «Τους τελικούς δεν τους παίζεις, τους κερδίζεις» #TheFinal2026 #PAOKOFI #Pelkas pic.twitter.com/2WZXR0FPjh
— PAOK FC (@PAOK_FC) April 24, 2026
