Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 27χρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε στην καρδιά, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στο νεκροταφείο για να αποχαιρετήσουν τον άτυχο νέο. Τραγική φιγούρα η μητέρα του, η οποία βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, όλοι μιλούν για ένα παιδί γεμάτο ζωή και χαρά, που είχε πάντα το χαμόγελο στα χείλη και δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν

Το πρωί της Παρασκευής (24.04.2026) τελέστηκε η κηδεία του 27χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο. Ο νεαρός είχε δεχθεί επίθεση από 20χρονο με μαχαίρι την περασμένη Τετάρτη (22/4), με το χτύπημα να αποδεικνύεται μοιραίο.

Δράστης της δολοφονίας ήταν ένας 20χρονος ναύτης, ο οποίος μαζί με άλλα τρία άτομα οδηγήθηκαν στο ναυτοδικείο. Οι γονείς του θύματος, και ιδιαίτερα η μητέρα του, δεν μπορούσαν να πιστέψουν τον τραγικό χαμό του παιδιού τους.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο 27χρονος, γιος ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας, βρισκόταν στο σπίτι του με τους γονείς του όταν δέχθηκε μήνυμα από τον 20χρονο ναύτη, που του ζήτησε να συναντηθούν στο Πάρκο Ασυρμάτου. Οι δύο κατοικούσαν κοντά και ο δράστης είχε λάβει άδεια από το Ναυτικό όπου υπηρετούσε.

Το τελευταίο διάστημα, ο 20χρονος είχε συνάψει σχέση με μια 18χρονη, η οποία στο παρελθόν διατηρούσε δεσμό για τρία χρόνια με το θύμα. Ο 27χρονος δεν είχε ξεπεράσει τον χωρισμό και συνέχιζε να επικοινωνεί με την κοπέλα, γεγονός που εξόργιζε τον νέο της σύντροφο.

Η ερωτική αντιζηλία όξυνε την ένταση μεταξύ των δύο νεαρών, οι οποίοι αποφάσισαν να συναντηθούν το βράδυ της Τετάρτης για να «ξεκαθαρίσουν τα πράγματα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έστειλε μήνυμα γράφοντας: «Έλα να καθαρίσουμε ένα πράμα…». Ο 27χρονος πήγε στο σημείο με το αυτοκίνητο του πατέρα του, καθώς αργότερα είχε προγραμματίσει έξοδο με φίλο του στο Παλαιό Φάληρο.

Η συνάντηση εξελίχθηκε σε έντονο καβγά. Οι δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο 20χρονος έβγαλε μαχαίρι και το κάρφωσε στην καρδιά του 27χρονου, προκαλώντας τον θάνατό του.

«Δεν πρόλαβα να αντιδράσω… Πιάστηκαν στα χέρια…», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 21χρονος φίλος του δράστη, που ήταν παρών στο αιματηρό περιστατικό. Μετά το συμβάν, οι δύο νεαροί έφυγαν από το σημείο και συναντήθηκαν με τις κοπέλες τους για να αποφασίσουν τι θα κάνουν.

Η προσαγωγή στο ναυτοδικείο

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο 20χρονος ναύτης που σκότωσε με μία μαχαιριά τον 27χρονο γιο ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. οδηγήθηκε με σκυμμένο κεφάλι από τη ΓΑΔΑ στο ναυτοδικείο, μαζί με τους τρεις συγκατηγορούμενούς του για υπόθαλψη εγκληματία.