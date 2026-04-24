Η σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης και της ιατρικής προόδου βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22 – 25 Απριλίου.

Ο κ. Γιώργος Χρούσος, ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέφερε ότι «πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική». Όπως εξήγησε, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων και η συστημική προσέγγιση μετασχηματίζουν ριζικά τον τρόπο διάγνωσης και πρόληψης. Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι «είμαστε στην αρχή του χρυσού αιώνα της επιστήμης και της τεχνολογίας».

Αναφερόμενος στη δυναμική των αλγορίθμων, υπογράμμισε ότι «μπορούν να προβλέψουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια τι θα συμβεί», επισημαίνοντας πως η ιατρική μετασχηματίζεται μέσα από πολυπαραγοντικά μοντέλα και συστημική ανάλυση. Εκτίμησε, δε, ότι ακόμη και η αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελεί πλέον ρεαλιστικό μεσοπρόθεσμο στόχο, σημειώνοντας ότι «μπορεί να έρθει και πιο γρήγορα από όσο πιστεύαμε».

Σχετικά με τα social media και το σχέδιο απαγόρευσής τους σε παιδιά, παρέθεσε ευρήματα πρόσφατης μελέτης σε παιδιά ηλικίας 7 – 14 ετών, σύμφωνα με τα οποία η πολύωρη καθημερινή χρήση συνδέεται με επιβαρύνσεις σε κρίσιμα εγκεφαλικά δίκτυα. Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της φυσικής κοινωνικοποίησης και της προστασίας της παιδικής ανάπτυξης.

Τέλος, ο κ. Χρούσος αναφέρθηκε στις βιολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της σύγχρονης ζωής, με έμφαση στο χρόνιο στρες, τον ύπνο και την ανάγκη για ισορροπία, ενώ παρουσίασε και τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην πρόβλεψη και πρόληψη νοσημάτων μέσω της ανάλυσης μεγάλων πληθυσμιακών δεδομένων.

Η κυρία Πέγκυ Αντωνάκου, Regional General Manager, Southeast Europe Google, ανέδειξε την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο με βαθύ κοινωνικό και επιστημονικό αποτύπωμα, σημειώνοντας ότι «είναι το πιο εξελιγμένο εργαλείο που έχει δημιουργήσει ποτέ το ανθρώπινο είδος» και ότι η αξία της έγκειται στη χρήση της ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπό. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά σε εφαρμογές όπως το AlphaFold και το Isomorphic Labs, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει δραστικά τη βιοϊατρική έρευνα, ενισχύοντας την κατανόηση και την αντιμετώπιση της ασθένειας σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και με υψηλότερη ταχύτητα. Τέλος, τόνισε ότι η διευρυμένη πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες υγείας μέσω της τεχνολογίας συνιστά ουσιαστική βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Μάκης Προβατάς, Δημοσιογράφος – Συγγραφέας, ΕΡΤ & Athens Voice.