Η ΕΕ διατρέχει τον κίνδυνο να έρθει σε αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ αφού επιχείρησε να καθυστερήσει την ανάθεση μιας επικερδούς σύμβασης κατασκευής αγωγού για τα Βαλκάνια σε εταιρεία που εκπροσωπείται από τον προσωπικό του δικηγόρο.

Οι Βρυξέλλες έχουν συγκρουστεί με τον Τραμπ για το εμπόριο, την Ουκρανία και τις στρατιωτικές δαπάνες, αλλά με την παρέμβαση στο έργο του αγωγού Southern Interconnection φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που αμφισβητούν μια εμπορική πρωτοβουλία προσώπων κοντά στον αμερικανό πρόεδρο.

Ο αγωγός θα διέρχεται από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Σύμφωνα με βοσνιακές πηγές, ύστερα από μήνες πιέσεων από αμερικανούς αξιωματούχους, οι ηγέτες της χώρας κινούνται γρήγορα για να αναθέσουν το συμβόλαιο σε μια μέχρι πρότινος άγνωστη εταιρεία με έδρα το Γουαϊόμινγκ.

Η AAFS Infrastructure and Energy ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους και δεν έχει αποκαλύψει τους ιδιοκτήτες της. Εκπροσωπείται από δύο κορυφαία στελέχη της εκστρατείας του Τραμπ για την ανατροπή της ήττας του στις εκλογές του 2020: τον Τζέσι Μπίναλ, δικηγόρο που τον υπερασπίστηκε απέναντι σε κατηγορίες ότι υποκίνησε τα επεισόδια στο Καπιτώλιο μετά την ήττα του, και τον Τζο Φλιν, αδελφό του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του προέδρου.

Παρότι δεν διαθέτει εμφανές ιστορικό έργων, η AAFS σχεδιάζει να επενδύσει 1,5 δισ. δολάρια στον αγωγό και σε άλλα έργα υποδομών στη Βοσνία, σύμφωνα με τον τοπικό εκπρόσωπό της.

Τον Μάρτιο, βουλευτές ενέκριναν νομοθεσία που, σύμφωνα με την Transparency International, θα δημιουργούσε «επικίνδυνο προηγούμενο», καθώς όριζε ότι η σύμβαση πρέπει να ανατεθεί στην AAFS χωρίς διαγωνισμό. Λίγες ημέρες αργότερα, ο εκπρόσωπος των Βρυξελλών στο Σαράγεβο απηύθυνε προειδοποίηση στους ηγέτες της Βοσνίας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις ελπίδες της χώρας για ένταξη στην ΕΕ.

Σε επιστολή της 13ης Απριλίου, την οποία εξασφάλισε το βοσνιακό ερευνητικό μέσο istraga.ba και έλαβε υπόψη του η «Guardian», ο αξιωματούχος της ΕΕ Λουίτζι Σορέκα έγραψε ότι, βάσει μιας ενεργειακής συμφωνίας μεταξύ Βοσνίας και Βρυξελλών, ήταν «καθοριστικής σημασίας τα νομοσχέδια να συντονίζονται πλήρως» με τα ισχύοντα στην ΕΕ. Ο Σορέκα είπε ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να έχουν λόγο στη νομοθεσία για τον αγωγό. «Με αυτόν τον τρόπο, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη μπορεί να συνεχίσει να προοδεύει στην ευρωπαϊκή της πορεία και να αποφύγει να χάσει ευκαιρίες για περαιτέρω ενσωμάτωση, καθώς και οικονομικές ευκαιρίες», ανέφερε.

Ο Μπίναλ έχει δηλώσει ότι ο αγωγός αποτελεί «προτεραιότητα για την κυβέρνηση Τραμπ». Ερωτηθείς για την παρέμβαση της ΕΕ ανέφερε: «Η AAFS δεν θα αγνοήσει ποτέ αυτό που πραγματικά έχει σημασία σε αυτό το έργο: την παροχή ενεργειακής ασφάλειας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης για τον λαό της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στενά με όλες τις αρμόδιες Αρχές για την ανάπτυξη των υποδομών που απαιτούνται ώστε αυτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα».

Συνδέοντας τη Βοσνία με τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στα ανοικτά των ακτών της Κροατίας, ο αγωγός θα επέτρεπε στο αμερικανικό αέριο να φτάσει σε μια χώρα που εξαρτάται πλήρως από τη Ρωσία για τον εφοδιασμό της.