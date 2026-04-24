Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο παρατείνεται για ακόμη τρεις εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση ελήφθη μετά από συνάντηση εκπροσώπων των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου στον Λευκό Οίκο, στην οποία παρέστη και ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Η συνάντηση πήγε πολύ καλά!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με τον Λίβανο για να τον βοηθήσουν να προστατευθεί από τη Χεζμπολάχ» και «Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα παραταθεί κατά τρεις εβδομάδες».

Ο Τραμπ προανήγγειλε επίσης μελλοντική συνάντηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ και του προέδρου του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ιστορικό και συνθήκες της εκεχειρίας

Η εκεχειρία τέθηκε αρχικά σε ισχύ στις 16 Απριλίου και είχε διάρκεια δέκα ημερών, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η Τεχεράνη έχει θέσει το ζήτημα ως βασική προϋπόθεση για την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παραμένουν σε στασιμότητα. Παρά τη συμφωνία, η εκεχειρία αποδείχθηκε εύθραυστη, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Νέες εντάσεις και απώλειες

Περίπου μία ώρα πριν την ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ, επικαλούμενη παραβιάσεις της εκεχειρίας από την ισραηλινή πλευρά. Από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στις αρχές Μαρτίου, σε απάντηση σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ, έχουν σκοτωθεί σχεδόν 2.500 άνθρωποι στον Λίβανο.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει μια ζώνη πλάτους τριών έως έξι μιλίων στο νότιο Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία του βόρειου Ισραήλ από μελλοντικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ.