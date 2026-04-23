Το Ιράνέχει τοποθετήσει νέες νάρκες σταΣτενά του Ορμούζαυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση του θέματος. Η ενέργεια αυτή αποδίδεται στο ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο αμερικανικός στρατός εντόπισε την ιρανική επιχείρηση ναρκοθέτησης και παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της. Ο Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν τον αριθμό των νέων ναρκών που τοποθετήθηκαν, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Ιράν προχωρά σε ναρκοθέτηση του στενού από την έναρξη του πολέμου. Παραμένει ασαφές αν όλες οι νάρκες από τον πρώτο γύρο έχουν εντοπιστεί και απομακρυνθεί.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε ότι διέταξε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να«πυροβολήσει και να σκοτώσει»οποιαδήποτε ιρανικά σκάφη τοποθετούν νάρκες«χωρίς δισταγμό».

Η νέα ναρκοθέτηση σταΣτενά του Ορμούζενδέχεται να επιδεινώσει τη σοβαρή διαταραχή στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου, η οποία, σύμφωνα με το Axios, είναι ήδη η μεγαλύτερη στην ιστορία των αγορών ενέργειας – ξεπερνώντας ακόμη και τις κρίσεις της δεκαετίας του 1970.