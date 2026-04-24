Η αναμέτρηση της Ράγιο Βαγιεκάνο με την Εσπανιόλ για τη La Liga ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα σοβαρά ζητήματα που υπάρχουν στο γήπεδο «Βαγέκας».

Το ήδη παρωχημένο επίπεδο των εγκαταστάσεων είχε γίνει θέμα και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Ράγιο, όπως στη μονομαχία με την ΑΕΚ για το UEFA Conference League, ωστόσο αυτή τη φορά προέκυψε ένα νέο απρόοπτο.

Λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα, ο κεντρικός φωτεινός πίνακας του γηπέδου τέθηκε εκτός λειτουργίας, προκαλώντας αναστάτωση στους διοργανωτές. Η λύση που δόθηκε ήταν… ανάγκης, καθώς τοποθετήθηκε ένας μικρός, πρόχειρος πίνακας σε σημείο χωρίς εξέδρα.

Ο συγκεκριμένος πίνακας δεν είχε καμία σχέση με τα σύγχρονα στάνταρ της La Liga, καθώς εμφάνιζε μόνο τα ονόματα των ομάδων, χωρίς σήματα, σκορ ή χρόνο αγώνα, δημιουργώντας εικόνες που παρέπεμπαν σε άλλες εποχές.