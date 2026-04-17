Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της πορεία με νίκη 3-1 απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της δώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε προβάδισμα με δύο γκολ στο πρώτο μέρος, χάρη στον εξαιρετικό Ζίνι στο 13’ και το εύστοχο πέναλτι του Μαρίν στο 36’. Στο 51’ ο Ζίνι βρήκε ξανά δίχτυα, γράφοντας το 3-0 και δίνοντας ελπίδες για την ανατροπή του σκορ του πρώτου αγώνα.

Ωστόσο, η Ράγιο μείωσε στο 60’ με τον Παλαθόν, ένα γκολ που έγειρε ξανά την πλάστιγγα υπέρ των Ισπανών στο συνολικό σκορ. Στη συνέχεια η ΑΕΚ πίεσε, είχε ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει το τέταρτο γκολ που θα την έβαζε ξανά στη διεκδίκηση της πρόκρισης, με το 3-1 να μένει μέχρι το τέλος.

