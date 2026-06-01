Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αδιάφορος απέναντι στην πιθανή κατάρρευση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δηλώνοντας στο CNBC: «Ειλικρινά, δεν με νοιάζει εάν έχουν τελειώσει».

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι:«Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο». Η δήλωσή του ήρθε ως απάντηση σε ερώτηση σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι Ιρανοί διαπραγματευτές «παγώνουν» την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω των μεσολαβητών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι σκοπεύει να «ρωτήσει» τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, για το «τι συμβαίνει με τον Λίβανο». Η αναφορά αυτή ήρθε στο πλαίσιο συζήτησης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή ασφάλεια.

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι δεν ανησυχεί για τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες εκτοξεύτηκαν μετά τις πληροφορίες στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν πως η Τεχεράνη δεσμεύεται να «αποκλείσει πλήρως» τα Στενά του Ορμούζ, πέραν της διακοπής των διαπραγματεύσεων.

«Πιστεύω ότι η τιμή του πετρελαίου θα πέσει κατακόρυφα στο άμεσο μέλλον, πολύ σύντομα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία στις αγορές ενέργειας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος δήλωσ ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από το Ιράν σχετικά με ενδεχόμενο πάγωμα των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών. Όπως σημείωσε, θεωρεί ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί υπερβολικά πολλές συζητήσεις και πως «λίγη σιωπή θα ήταν ευεργετική».

«Νομίζω ότι μιλάμε πάρα πολύ, αν θέλετε την αλήθεια. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλό να κρατήσουμε σιωπή, και αυτό μπορεί να διαρκέσει για πολύ καιρό», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC και τον δημοσιογράφο Γκάρετ Χάικ. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε να ρίξουμε βόμβες παντού εκεί. Απλώς θα κρατήσουμε σιωπή. Θα διατηρήσουμε τον (σ.σ. ναυτικό) αποκλεισμό», πρόσθεσε.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου υπογράμμισε επίσης ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να περιμένει «όσο θέλει», επισημαίνοντας πως το Ιράν «χάνει μια περιουσία». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ιρανοί είναι «καλύτεροι διαπραγματευτές από ό,τι μαχητές».