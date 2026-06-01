Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την τραγωδία στην Καλαμάτα, όπου μια 39χρονη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος στον 2ο όροφο, εκτυλίχθηκαν σκηνές άγριας κακοποίησης που οδήγησαν στη δολοφονία της.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (1.6.26), όταν η αστυνομία δέχθηκε τρεις κλήσεις για ενδοοικογενειακή βία. Γείτονες ανέφεραν ότι άκουσαν το ζευγάρι να καβγαδίζει και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Στις 1:47 τα ξημερώματα το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για γυναικείες κραυγές από το διαμέρισμα. Μέσα σε πέντε λεπτά, στις 1:52, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, όμως οι φωνές είχαν ήδη σιγήσει. Το κακό είχε δυστυχώς ήδη συμβεί.

Ο σύζυγος άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, αστυνομικοί και κάτοικοι χτυπούσαν την πόρτα χωρίς ανταπόκριση. Λίγο αργότερα, ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα, έχοντας πάνω του εμφανή ίχνη αίματος.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 39χρονη στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας μέσα σε λίμνη αίματος. Έφερε πολλαπλά τραύματα, ενώ στα χέρια της κρατούσε ένα μαχαίρι. Ο 41χρονος, εργαζόμενος σε λογιστικό γραφείο, αρχικά επιχείρησε να δώσει διαφορετικές εκδοχές, προτού τελικά παραδεχθεί ότι σκότωσε τη σύζυγό του, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο παιδιά τους.

Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του να τον απειλεί με μαχαίρι. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε προηγηθεί έντονος καυγάς, κάτι που – όπως λένε οι γείτονες – δεν συνέβαινε για πρώτη φορά.

Μαρτυρίες για συχνούς καβγάδες και κακοποίηση

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά. Είχαν ακούσει τη γυναίκα να φωνάζει ότι ο σύζυγός της τη χτυπά με ζώνη και να τον απειλεί πως θα τον καταγγείλει στην αστυνομία. Πληροφορίες κάνουν λόγο για έντονη ζήλια από την πλευρά του 41χρονου.

Η 39χρονη, που αγαπούσε τον χορό, δεν πρόλαβε να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της βίας. Έπειτα από έναν ακόμη άγριο τσακωμό, άφησε την τελευταία της πνοή από τα χέρια του συζύγου της.

Τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο

Στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν οι δύο κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών. Παρά τη φασαρία, τα παιδιά δεν ξύπνησαν και οι αστυνομικοί τα βρήκαν να κοιμούνται στα κρεβάτια τους.

Τα δύο κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για προστατευτική φύλαξη και ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι να αποφασίσει η Εισαγγελία Καλαμάτας για τη μετέπειτα φροντίδα τους.

Η δικογραφία σε βάρος του δράστη

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποίησε κατασχέθηκε από την αστυνομία.