Στιγμές τρόμου στον Λυκαβηττό έζησε μια 22χρονη το βράδυ της Κυριακής (31/5), όταν άνδρας την πλησίασε απειλητικά και της επιτέθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 21:20 στον λόφο του Λυκαβηττού. Ο άνδρας φέρεται να ακολούθησε την 22χρονη, η οποία είχε μόλις σχολάσει από τη δουλειά της σε κατάστημα εστίασης της περιοχής, και στη συνέχεια προσπάθησε να την αγκαλιάσει με τη χρήση βίας.

Η νεαρή γυναίκα, παρά τον αιφνιδιασμό, κατάφερε να τον απωθήσει. Ωστόσο, στην προσπάθειά της να διαφύγει από την πλαγιά του λόφου, έπεσε και τραυματίστηκε ελαφρά σε αγκώνες και γόνατα.

Περίοικος που αντιλήφθηκε το περιστατικό επιχείρησε να καταδιώξει τον δράστη, ο οποίος τελικά διέφυγε προς την περιοχή των Εξαρχείων.

Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκεται σε εξέλιξη.