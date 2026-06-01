«Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ελαφρυντικά, όταν έχουμε 104 νεκρούς και ανθρώπους που παλεύουν μέχρι και σήμερα με τις πληγές τους». Με αυτά τα λόγια, μεταξύ άλλων, ξεσπούν στο tanea.gr οι συγγενείς των θυμάτων και επιζώντες της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2018, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να στείλει σε νέα δίκη τους τότε αρχηγό και υπαρχηγό της πυροσβεστικής αλλά και τον τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου.

Όπως είχε γράψει το tanea.gr ο Άρειος Πάγος με απόφασή του, ανοίγει «παράθυρο» για την συντομότερη αποφυλάκιση των καταδικασθέντων για την πολύνεκρη τραγωδία, που κατέστησε όμως αμετάκλητη την ενοχή των κατηγορουμένων, οι οποίοι με πράξεις ή παραλείψεις τους συνετέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Οι ανώτατοι δικαστές έθεσαν οριστικά και αμετάκλητα σφραγίδα ενοχής, απορρίπτοντας τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν ασκηθεί μετά την καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου της Αθήνας , που έκρινε σε δεύτερο βαθμό την σοβαρή υπόθεση. Ωστόσο, η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, όπως προκύπτει από το διατακτικό της αναιρεί εν μέρει την απόφαση του Εφετείου ως προς το μέρος της που αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου για τους Σωτήρη Τερζούδη (τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής), Βασίλη Ματθαιόπουλο (τότε υπαρχηγός) και Ιωάννη Καπάκη (τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας).

«Εμείς δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ»

Ο Άρης Χερουβείμ, ο οποίος έχασε τέσσερα μέλη της οικογένειάς του από τη φονική πυρκαγιά, την μητέρα του, την αδελφή του και τις 5χρονες δίδυμες ανιψιές του, μιλώντας στο tanea.gr, αρχικά ανέφερε πως το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι ότι έστω, πάλι, ως θεατές, θα παρευρεθούν στο δικαστήριο. «Σκεφτείτε ότι είμαστε στα 8 χρόνια, και ήμασταν ήδη στα όρια της παραγραφής. Περίμενα αυτή την εξέλιξη, αλλά από εκεί και πέρα, το να ακούμε για πρότερο σύννομο βίο, για ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί επανειλημμένα για υποθέσεις σχετικά με το Μάτι, ακούγεται λίγο περίεργο στα αυτιά μας».

Παράλληλα επισημαίνει πως τόσο οι τρεις κατηγορούμενοι, όσο και άλλα πρόσωπα, θα έπρεπε να έχουν παραπεμφθεί για κακούργημα, το οποίο ήταν και εξαρχής το ζητούμενο για τους συγγενείς των θυμάτων και τους επιζώντες. «Οπότε, μετά και τις καταδίκες 340 χρόνων που συγχωνεύονται σε 5 χρόνια, και βγαίνουν από την φυλακή σε λιγότερα, όλα αυτά δεν έχουν νόημα. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε όμως, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, ορισμένοι που βρίσκονταν σε σημαντική θέση, προφυλακίστηκαν για αυτό που έκαναν, αλλά όσο σημαντικό κι αν είναι αυτό, δεν σημαίνει ότι μας κάνει να αισθανόμαστε δικαιωμένοι».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Φιλιππής, που ήταν ένας από τους εκατοντάδες ανθρώπους που βίωσαν τον πύρινο εφιάλτη και είχε χρειαστεί να μείνει 78 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού και συνολικά 4 μήνες στο νοσοκομείο, επισημαίνει πως «αυτοί (σ.σ. οι κατηγορούμενοι) είναι λογικό να κοιτάνε πώς θα περάσουν αυτή την κατάσταση όλο και πιο ανώδυνα. Το πώς όμως το βιώνουμε εμείς, δεν έχει καμία σχέση με το δικό τους κομμάτι. Κάθε χρόνο, όταν πλησιάζουν οι ημέρες, υπάρχει ένας εκνευρισμός χωρίς να το θέλουμε. Όσο και να προσπαθήσουμε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις εικόνες που έρχονται στο μυαλό μας. Συνέχεια κάτι συμβαίνει και μας γυρνάει ξανά πίσω. Εμείς, δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ, θα είμαστε για πάντα καμένοι».

«Για μία πολύνεκρη τραγωδία, δεν θα είναι κανείς φυλακή»

Η Μαρία Αβραμίδου που έχασε στο Μάτι μητέρα, αδελφή, γαμπρό και ανιψιό, ενώ η ίδια με την κόρη της σώθηκαν από τύχη, τόνισε πως όσο και εάν περίμενε μία τέτοια απόφαση, όταν πραγματικά την διάβασε και την άκουσε, εξοργίστηκε. «Δυστυχώς τίποτα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Όλο αυτό, μας κάνει να νιώθουμε ότι δεν υπάρχει τρόπος να δοθούν οι σωστές ποινές αλλά και να καταλογιστούν οι ανάλογες ευθύνες. Η υπόθεση δεν δικάστηκε ποτέ σε βαθμό κακουργήματος. Τώρα πάνε να πέσουν στα μαλακά, με ένα χάδι πλέον» αναφέρει και προσθέτει:

«Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει εμείς, που έχουμε εξαντληθεί ψυχολογικά και σωματικά, που δυσκολευόμαστε στην καθημερινότητά μας και παλεύουμε και δικαστικά, δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσεις αυτό που αισθάνεσαι. Αυτό που σκέφτηκα ήταν, πώς θα ξαναπάω στο Εφετείο; Εκεί που νόμιζα ότι ένας κύκλος έκλεισε, ξαναμπαίνουμε στην διαδικασία να πάμε εκεί, κι όχι με την ελπίδα να υπάρξει μεγαλύτερη δικαίωση, αλλά για να ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως θα είναι υπέρ των κατηγορουμένων. Σε λίγο καιρό, θα φτάσουμε στο σημείο να μην είναι κανείς φυλακή για αυτή την πολύνεκρη τραγωδία. Εγώ θα πάω στο Εφετείο για να ακούσω τελικά ποιοι ήταν αυτοί οι κύριοι, τον πρότερο βίο τους, πώς κατέλαβαν αυτές τις θέσεις που εκείνη την ημέρα δεν είχαν μία στοιχειώδη οργάνωση, και χάσαμε τους ανθρώπους μας».

«Δεν σημαίνει ότι θα εγκριθεί το ελαφρυντικό»

Μετά την εν μέρει αναίρεση της απόφασης του Αρείου Πάγου η υπόθεση θα επιστρέψει πίσω στο Εφετείο το οποίο με διαφορετική σύνθεση θα κρίνει το ζήτημα της αναγνώρισης του αιτηθέντος εκ μέρους των καταδικασθέντων ελαφρυντικoύ του σύννομου βίου. Και αυτό, όπως εκτιμάται από νομικούς, μπορεί να οδηγήσει νωρίτερα εκτός της φυλακής τους καταδικασθέντες για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι.

«Είχαν το δικαίωμα οι κατηγορούμενοι να προσβάλλουν την απόφαση, δηλαδή, ότι κακώς δεν τους δόθηκε το ελαφρυντικό. Από την στιγμή που κανείς μας ακόμα δεν την έχει διαβάσει, δεν μπορούμε να πούμε με βέβαιο συμπέρασμα τι ακριβώς προβλέπει. Το δικαστήριο προφανώς δεν πείστηκε και δεν θεωρεί αιτιολογημένη την απόφαση περί απόρριψης του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου. Όταν επιστρέψουμε στην δίκη, δεν σημαίνει ότι θα εγκριθεί απαραίτητα, αλλά μπορεί το δικαστήριο να έχει μία διαφορετική αιτιολογία ώστε να μην το δώσει» εξηγεί ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, κ. Δημήτρης Σκύφτας και προσθέτει πως:

«Με βάση τα πραγματικά δεδομένα για την έκτιση της ποινής τους, θα αποφυλακίζονταν ούτως ή άλλως. Σε περίπτωση που χορηγηθεί το ελαφρυντικό, είναι σαφές ότι η ποινική τους μεταχείριση θα είναι διαφορετική, δηλαδή θα είναι μικρότερη».