Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο έγινε viral στον φιλικό αγώνα της Ιορδανίας με την Ελβετία ( 4-1 η δεύτερη), όταν ο αρχηγός της ομάδας φέρεται να έδωσε εντολή στους συμπαίκτες του να μην ακολουθήσουν τις οδηγίες του προπονητή και να ανεβάσουν την πίεση ψηλά στο γήπεδο.

Jordan’s striker told his whole team to forget the manager’s tactics and press high…😳 Switzerland then scored with 3 passes 😭😭 pic.twitter.com/dsPwRUhn7q — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) June 1, 2026

Η επιλογή αυτή άφησε κενά στην άμυνα, τα οποία η Ελβετία εκμεταλλεύτηκε άμεσα, βγάζοντας μια υποδειγματική επίθεση και φτάνοντας στο γκολ με μόλις τρεις πάσες.

Έκανε τον γύρο των social media, καθώς πολλοί σχολίασαν το πόσο γρήγορα “τιμωρήθηκε” η λανθασμένη τακτική προσέγγιση.