Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο έγινε viral στον φιλικό αγώνα της Ιορδανίας με την Ελβετία ( 4-1 η δεύτερη), όταν ο αρχηγός της ομάδας φέρεται να έδωσε εντολή στους συμπαίκτες του να μην ακολουθήσουν τις οδηγίες του προπονητή και να ανεβάσουν την πίεση ψηλά στο γήπεδο.

Η επιλογή αυτή άφησε κενά στην άμυνα, τα οποία η Ελβετία εκμεταλλεύτηκε άμεσα, βγάζοντας μια υποδειγματική επίθεση και φτάνοντας στο γκολ με μόλις τρεις πάσες.

Έκανε τον γύρο των social media, καθώς πολλοί σχολίασαν το πόσο γρήγορα “τιμωρήθηκε” η λανθασμένη τακτική προσέγγιση.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα