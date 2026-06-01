Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησε η Τόνια Κορρέ στο τρίτο αγωνιστικό τριήμερο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος, που διεξήχθη στην πίστα των Σερρών, κατακτώντας δύο νίκες στην κατηγορία R7 Cup και ανεβαίνοντας στο βάθρο της γενικής κατάταξης.

Η νεαρή Ελληνίδα αναβάτρια συνεχίζει τη φετινή της πορεία στο μεικτό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria, συμμετέχοντας στις κατηγορίες Sportbike και R7 Cup, με βασικό στόχο τη συγκέντρωση εμπειριών και τη σταδιακή βελτίωση της απόδοσής της πάνω στη Yamaha R7.

Στις κατατακτήριες δοκιμές έδειξε σταθερή πρόοδο, βελτιώνοντας τους χρόνους της και παίρνοντας την 7η θέση στη γραμμή εκκίνησης της κατηγορίας F110.

Στον πρώτο αγώνα κινήθηκε σε ανταγωνιστικό ρυθμό, ολοκληρώνοντας στην 6η θέση της γενικής F110, ενώ παράλληλα πήρε την 1η θέση στην R7 Cup.

Στον δεύτερο αγώνα ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της, κερδίζοντας θέσεις από νωρίς και φτάνοντας μέχρι την 3η θέση στη γενική κατάταξη, διατηρώντας τον ρυθμό της μέχρι το τέλος και κατακτώντας ακόμη μία νίκη στην κατηγορία της.

Η παρουσία της στις Σέρρες αφήνει θετικά συμπεράσματα, καθώς συνεχίζει να αποκτά πολύτιμη εμπειρία και να παρουσιάζει σταθερή αγωνιστική εξέλιξη.

Επόμενος σταθμός για την Κορρέ είναι το Pannonia Ring στην Ουγγαρία, όπου θα αγωνιστεί στον επόμενο γύρο του Alpe Adria και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών.