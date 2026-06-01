Η παίκτρια της Βουλιαγμένης Ελευθερία Φουντωτού μίλησε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως η ομάδα της δεν ήταν καλή στον παραπάνω και δυσκολεύτηκε επιθετικά σε μεγάλο μέρος του αγώνα.

Όπως σημείωσε, η Βουλιαγμένη κυνηγούσε συνεχώς το σκορ, κατάφερε στο τέλος να μειώσει, όμως πλέον στρέφει την προσοχή της στο επόμενο παιχνίδι στην έδρα της.

Με τη σειρά να συνεχίζεται, υπογράμμισε πως τίποτα δεν έχει κριθεί και πως το κλειδί για την αντίδραση είναι η άμυνα και η μεγαλύτερη συγκέντρωση.