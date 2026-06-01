Το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε την Κυριακή στην κατάληψη δεξαμενόπλοιου με το όνομα Tagor, το οποίο τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις και είχε αποπλεύσει από τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale. Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

«Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό, σε διεθνή ύδατα, με τη συνδρομή αρκετών εταίρων, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας», ανέφερε ο Μακρόν. «Είναι απαράδεκτο πλοία να παρακάμπτουν τις διεθνείς κυρώσεις, να παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και να χρηματοδοτούν τον πόλεμο που η Ρωσία διεξάγει κατά της Ουκρανίας για περισσότερα από τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε.

Η επιχείρηση στον Ατλαντικό

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση τη Δευτέρα, η Ναυτική Περιφέρεια του Ατλαντικού επιβεβαίωσε ότι το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό επενέβη σε δεξαμενόπλοιο πάνω από 400 ναυτικά μίλια (περίπου 740 χιλιόμετρα) δυτικά του ακρωτηρίου της Βρετάνης, το οποίο προερχόταν από το Μούρμανσκ της Ρωσίας.

«Η επιχείρηση είχε ως στόχο την εξακρίβωση της εθνικότητας ενός πλοίου που υπήρχαν υποψίες ότι έφερε ψευδή σημαία. Μετά την επιβίβαση της ομάδας ελέγχου, η εξέταση των εγγράφων επιβεβαίωσε τις υποψίες σχετικά με την παρατυπία της σημαίας που έφερε. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και κατόπιν αιτήματος του εισαγγελέα, το πλοίο οδηγήθηκε σε εκτροπή πορείας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η περιφέρεια δεν είχε αποκαλύψει το όνομα του πλοίου.

Αυστηρότερη στάση Γαλλίας και Βρετανίας

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δεσμευθεί να εμποδίζουν τη διέλευση πλοίων που συνδέονται με τον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και βρίσκονται υπό κυρώσεις, όταν αυτά περνούν από τα χωρικά τους ύδατα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι έδωσε άδεια στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις να πραγματοποιούν νηοψίες σε πλοία που ανήκουν στον «σκιώδη στόλο».

Ωστόσο, σύμφωνα με δεδομένα ναυσιπλοΐας, δεκάδες πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία και τελούν υπό κυρώσεις εξακολουθούν να διαπλέουν τα βρετανικά ύδατα.