Όλο και πιο «πικρό» απ’ ότι φαίνεται πίνουν τον καφέ τους οι Έλληνες, αφού όπως διαπιστώνουν η τιμή του ολοένα και ανεβαίνει.

Ο καφές στην Ελλάδα έχει γίνει χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ακρίβεια επηρεάζει ακόμα και τις πιο καθημερινές συνήθειες. Ένας take-away καφές έχει φτάσει στα 2€ ενώ ολοένα και ακριβότερος γίνεται αυτός που σερβίρεται στις καφετέριες.

Για τους λάτρεις του καφέ είναι δύσκολα τα πράγμα γιατί μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν ακόμα περισσότερα στο μέλλον.

Όπως λένε οι επιχειρηματίες η τιμή της πρώτης ύλης έχει αυξηθεί κατά 80% τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να απορροφήσουν τις ανατιμήσεις αλλά τελικά πολλές φορές να μην τα καταφέρνουν και να πηγαίνει η αύξηση στον καταναλωτή.

Οι λόγοι για την αύξηση στην τιμή του καφέ, πολλοί. Υπάρχουν όμως λύσεις;

Κι αν ο καφές παραμένει για πολλούς μια μικρή καθημερινή απόλαυση, η ακρίβεια φαίνεται πως βάζει πλέον φρένο ακόμη και σε αυτή τη συνήθεια. Το ερώτημα είναι αν στο μέλλον ο καφές, είτε στο χέρι είτε σε μία καφετέρια, θα αποτελεί ακόμα αναπόσπαστο κομμάτι της ημέρας… ή μια συνήθεια που θα πρέπει να κοπεί πρώτη.