Ένα ιδιαίτερα παράξενο και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Β’ κατηγορία του Εκουαδόρ, όταν όχημα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τραυματισμένων παικτών κατέληξε να… τραυματίσει ποδοσφαιριστή μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Το συμβάν έφερε σε αρκετούς μνήμες από το γνωστό περιστατικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο πριν από χρόνια, όταν οι χειρισμοί των τραυματιοφορέων είχαν προκαλέσει αίσθηση.

Στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελ Νασιονάλ και τη Λίγκα ντε Πορτοβιέχο, το ηλεκτροκίνητο όχημα εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο για να παραλάβει τραυματία παίκτη των φιλοξενούμενων.

Κατά την αποχώρησή του, όμως, ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του Έντισον Καϊσέδο και τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να πέσει στο έδαφος δείχνοντας να πονά έντονα στο πόδι.

🚑❌A Edison Caicedo jugador de Liga de Portoviejo lo atropelló el carrito de asistencia médica en pleno partido ante El Nacional. Salió el blooper de la semana en la Serie B de Ecuador ⚽️🇪🇨 📽️Zapping Sports pic.twitter.com/giwTKq9uUp — Bryan Diaz Sports (@bryandiazec18) May 31, 2026

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε, οι πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ανέφεραν ότι ο παίκτης απέφυγε κάποιον σοβαρό τραυματισμό και κατάφερε να συνεχίσει κανονικά την αναμέτρηση.