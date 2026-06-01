Σε λειτουργία έχουν τεθεί οι «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με στόχο την καταγραφή παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται πως οι νέες τεχνολογίες δεν είναι και τόσο… έξυπνες.

Με την εφαρμογή των νέων μέτρων, οι παραβάτες λαμβάνουν το γνωστό ροζ χαρτάκι της παράβασης πλέον ηλεκτρονικά. Η διαδικασία έχει εκσυγχρονιστεί, επιτρέποντας την αποστολή ειδοποιήσεων απευθείας στους οδηγούς ηλεκτρονικά.

Αρχικά, οι παραβάτες δεν λαμβάνουν άμεσα κλήση, αλλά μια ενημέρωση ότι εντοπίστηκαν να παραβιάζουν τον ΚΟΚ. Έχουν έτσι τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση, προτού η Τροχαία εξετάσει το υλικό και βεβαιώσει επίσημα την παράβαση.

Όταν οι «έξυπνες κάμερες» κάνουν λάθος

Ενδεικτική των προβλημάτων που έχουν εμφανιστεί είναι η περίπτωση ενός οδηγού, ο οποίος έλαβε ειδοποίηση για παράβαση χρήσης κινητού κατά την οδήγηση. Ο ίδιος υπέβαλε ένσταση, υποστηρίζοντας ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ κινητό στο τιμόνι.

Όταν προσήλθε στην Τροχαία για να δει τη φωτογραφία που αποδείκνυε την παράβαση –όπως δικαιούται κάθε πολίτης που κάνει ένσταση– διαπιστώθηκε ότι στην εικόνα δεν κρατούσε κινητό, αλλά απλώς έξυνε το αυτί του.

Η κάμερα φαίνεται πως παρερμήνευσε την κίνηση του χεριού προς το αυτί, θεωρώντας ότι πρόκειται για τηλέφωνο. Μετά την επανεξέταση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε καμία παράβαση και η κλήση ακυρώθηκε.

Και δεύτερο περιστατικό

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε με άλλον οδηγό, ο οποίος έλαβε ειδοποίηση επειδή ο συνοδηγός του φαινόταν να μην φορά ζώνη ασφαλείας. Όταν όμως εξετάστηκε το φωτογραφικό υλικό, αποδείχθηκε πως δεν υπήρχε καν συνοδηγός στο όχημα.

Η περίπτωση αυτή ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης των δεδομένων από τις «έξυπνες» κάμερες πριν από την οριστική βεβαίωση παραβάσεων, ώστε να αποφεύγονται άδικες κλήσεις εις βάρος των οδηγών.