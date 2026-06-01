Εν αναμονή του Παγκοσμίου Κυπέλλου των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, οι συμμετέχουσες εθνικές ομάδες προετοιμάζονται για την έναρξή του. Σ’ αυτό το πλαίσιο διεξήχθη ο φιλικός αγώνας ανάμεσα στη Βραζιλία και τον Παναμά. Η «Σελεσάο», στο πρώτο της παιχνίδι ενόψει του Μουντιάλ, διέσυρε τον αντίπαλό της με 6-2 στο κατάμεστο Μαρακανά.

Παρά την ευρεία ήττα, οι φιλοξενούμενοι, ζώντας το όνειρό τους να αγωνίζονται ενάντια στους σπουδαιότερους, δεν απογοητεύτηκαν ούτε στεναχωρήθηκαν. Απεναντίας, με την ολοκλήρωση του αγώνα, γεμάτοι χαμόγελο, έσπευσαν να φωτογραφηθούν με το ποδοσφαιρικό τους είδωλο, τον Νεϊμάρ.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, παρότι τραυματίας, βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον εν λόγω αγώνα, στηρίζοντας τους συμπαίκτες του. Στη συνέχεια, μόλις το παιχνίδι έληξε, κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια της ομάδας του, διέσχισε τον αγωνιστικό χώρο.

Οι παίκτες του Παναμά, ενθουσιασμένοι από την όψη του, τον πλησίασαν, θέλοντας να απαθανατίσουν τη στιγμή. Εκείνος δεν τους χάλασε το χατίρι και υπομονετικά αφιέρωσε χρόνο σε όλους τους θαυμαστές του.

Το Μουντιάλ είναι η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση στον πλανήτη και ο Νεϊμάρ αποτελεί μία από τις ατραξιόν του.