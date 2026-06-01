Από σήμερα, η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα συγκεντρώνεται στην Ελλάδα για τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδώνια 2026, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του κλάδου που προσελκύει ηγετικές φυσιογνωμίες και εταιρείες από όλο τον κόσμο.

Παρά τη συνεχή μεταβλητότητα των ναυτιλιακών αγορών, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με τη δυναμική και την ικανότητά της να αξιοποιεί ευκαιρίες και να διαχειρίζεται κινδύνους. Όπως επισημαίνει σε αποκλειστικό σχόλιό του στο αφιέρωμα «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» ο Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research, η ισχύς της ελληνικής ναυτιλίας παραμένει καθοριστική για την παγκόσμια αγορά.

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαθέτουν στόλο συνολικής χωρητικότητας 427 εκατ. dwt / 254 εκατ. GT, αξίας 200 δισ. δολαρίων. Ελέγχουν το 14% (17%) της παγκόσμιας χωρητικότητας σε GT (DWT) και πάνω από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων, bulk carriers και LNG carriers. Οι ισχυρές θέσεις στα «dry» φορτία (21% της παγκόσμιας χωρητικότητας, δεύτερη θέση μετά την Κίνα) και στα «wet» φορτία (21%, πρώτη θέση παγκοσμίως) αποτελούν διαχρονικά τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής ναυτιλίας, σύμφωνα με τον κ. Gordon.

Οι συγκεκριμένες αγορές χαρακτηρίζονται από έντονη δραστηριότητα, μεταβλητότητα και εμπορία ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων. Η στρατηγική επέκταση στον τομέα του gas shipping την τελευταία δεκαετία, σε κατάλληλη χρονική συγκυρία λόγω της αύξησης των μεταφερόμενων όγκων, επέτρεψε στις ελληνικές εταιρείες να αποκτήσουν ηγετικό μερίδιο 17% της παγκόσμιας χωρητικότητας και να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία τους στην «ενεργειακή» ναυτιλία.

Τα containerships αποτέλεσαν επίσης πεδίο διαφοροποίησης, αν και μικρότερης σημασίας, καθώς το ελληνικό μερίδιο αγοράς μειώθηκε από 10% σε 6% την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, σημειώθηκαν επενδύσεις σε τομείς όπως τα car carriers και οι offshore δραστηριότητες, ενώ η εγχώρια αγορά επιβατηγών πλοίων παραμένει ενεργή. Ωστόσο, η ελληνική δραστηριότητα εξακολουθεί να επικεντρώνεται στα bulkers, τα tankers και το gas shipping.

Η βάση δεδομένων της Clarksons Research παρακολουθεί σήμερα περίπου 700 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Αν και η μέση εταιρεία διαθέτει οκτώ πλοία – διπλάσιο μέγεθος από τον παγκόσμιο μέσο όρο – παρατηρείται σημαντική αύξηση μεγάλων επιχειρήσεων: 19 ελληνικές εταιρείες διαθέτουν πλέον στόλο άνω των 50 πλοίων, έναντι μόλις πέντε το 2010.

Τα μυστικά της επιτυχίας

Πολλοί από τους παράγοντες που εξηγούν την επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας παραμένουν επίκαιροι. Ισχυρές ταμειακές θέσεις, χαμηλή μόχλευση, εξαιρετική αίσθηση timing στους κύκλους της αγοράς, γρήγορη λήψη αποφάσεων και βαθιά ναυτιλιακή παράδοση συνθέτουν το προφίλ του κλάδου. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η βελτιωμένη διαχείριση της διαδοχής μεταξύ γενεών, η ποιότητα του ελληνικού «cluster», η τεχνική τεχνογνωσία και οι μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες.

Ενώ άλλα ναυτιλιακά «clusters» επωφελούνται από εγγύτητα σε φορτία, ναυπηγική δυναμικότητα ή μεγάλες liner εταιρείες, η ελληνική αγορά ξεχωρίζει ως ο απόλυτος «cross trader» της διεθνούς ναυτιλίας, με τις ελληνικές εισαγωγές να αντιστοιχούν σε λιγότερο από 1% του παγκόσμιου συνόλου. Ενδεικτικά, κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, οι ελληνικές εταιρείες ήταν οι μεγαλύτεροι επενδυτές σε νέες ναυπηγήσεις αλλά και οι μεγαλύτεροι πωλητές στη δευτερογενή αγορά.

Πέρα από τις νέες ναυπηγήσεις, έχει διαμορφωθεί μια ουσιαστική προσέγγιση στην πράσινη μετάβαση. Η μέση ηλικία του ελληνικού στόλου βρίσκεται πλέον κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ έχουν γίνει επενδύσεις σε εναλλακτικά καύσιμα και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Ο Stephen Gordon καταλήγει στο σχόλιό του τονίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα παραμένει καθοριστικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.