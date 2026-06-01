Με θερμοκρασίες που θυμίζουν Ιούλιο, χιλιάδες εκδρομείς αναζητούν μια ανάσα δροσιάς στις παραλίες. Η θάλασσα είναι δωρεάν, όμως η ημέρα στην οργανωμένη πλαζ μόνο φθηνή δεν είναι.

Το αδιαχώρητο σε οργανωμένες και ελεύθερες παραλίες.

Η «βουτιά δροσιάς» ωστόσο είναι τσουχτερή. Στις οργανωμένες πλαζ η τιμή της εισόδου, της ξαπλώστρας, του καφέ και του φαγητού ανεβάζουν πολύ το συνολικό κόστος.

«Γύρω στα 80 ευρώ σίγουρα. Είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό για τη σημερινή εποχή. Χωρίς φαγητό. Με φαγητό ξεπερνάει τα 100 σίγουρα».

Γεμάτες το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και οι παραλίες της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Πολλοί ήταν εκείνοι που προτίμησαν μονοήμερες εκδρομές με πλοίο σε κοντινά νησιά.

Πού θα φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες