Η πολυτελής κατοικία στην οποία διέμενε η Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Wicked», διατίθεται προς πώληση έναντι 16,95 εκατομμυρίων λιρών — περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Η ποπ σταρ είχε επιλέξει το περίφημο συγκρότημα κατοικιών «Buxmead» στη λεωφόρο Bishops του Χάμπστεντ Χιθ, γνωστό για την υψηλή ασφάλεια και τη διακριτικότητα που προσφέρει στους ενοίκους του. Το συγκρότημα αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους προορισμούς για προσωπικότητες διεθνούς φήμης που αναζητούν ιδιωτικότητα στο Λονδίνο.

«Αυτό που πραγματικά καθορίζει το Buxmead είναι η φήμη του», δήλωσε η Μπέκι Φατέμι (Becky Fatemi), συνεργάτης της United Kingdom Sotheby’s International Realty. «Έχει γίνει ευρύτερα γνωστό ως το “Φορτ Νοξ” του Λονδίνου, καθώς αυτό το επίπεδο ασφάλειας και διακριτικότητας είναι απίστευτα δύσκολο να αντιγραφεί. Προσελκύει ανθρώπους υψηλού προφίλ από όλο τον κόσμο, που επιθυμούν να ζουν πολυτελώς χωρίς να τραβούν τα βλέμματα», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Top Closings (@topclosings)

Η εντυπωσιακή κατοικία, συνολικής επιφάνειας σχεδόν 900 τετραγωνικών μέτρων, εκτείνεται σε δύο επίπεδα και διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, έξι μπάνια και μια περιμετρική βεράντα με πανοραμική θέα στο Χάμπστεντ Χιθ. Ο κύριος όροφος περιλαμβάνει σαλόνι, τραπεζαρία, μπαρ, καθιστικό με τηλεόραση, κουζίνα και μια ευρύχωρη κύρια κρεβατοκάμαρα-σουίτα με δύο δωμάτια-ντουλάπες.

Ένα ασανσέρ οδηγεί στο κάτω επίπεδο, όπου βρίσκονται αίθουσα κινηματογράφου, γραφείο, γυμναστήριο, game room, δεύτερη κουζίνα και ξενώνες. Το ακίνητο διαθέτει επίσης κλειστό υπόγειο γκαράζ έξι θέσεων, προσφέροντας πλήρη ιδιωτικότητα και άνεση.

Οι ένοικοι του «Buxmead» απολαμβάνουν κοινόχρηστες παροχές έκτασης 1.400 τετραγωνικών μέτρων, με εσωτερική πισίνα 25 μέτρων, σπα, γυμναστήριο και αίθουσα προβολών 18 θέσεων.

Σύμφωνα με το Robb Report, η Γκράντε προτίμησε το συγκεκριμένο συγκρότημα λόγω της εγγύτητάς του με τα Elstree Studios, όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα του «Wicked». Παράλληλα, της εξασφάλιζε την απαραίτητη απομόνωση για τις καθημερινές πρόβες της, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Το 2019, ο επενδυτής ακινήτων Ντιν Μέιν (Dean Main) απέκτησε την κατοικία και προχώρησε σε μια εκτεταμένη ανακαίνιση διάρκειας τριών ετών, μεταμορφώνοντάς τη σε υπόδειγμα σύγχρονου ντιζάιν και πολυτέλειας.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένα σπάνιο ακίνητο και κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο διαθέσιμο αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο το Βορειοδυτικό Λονδίνο», ανέφερε ο Αλεξάντερ Μέιν (Alexander Main), συνδιαχειριστής της πώλησης.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Το 2022 απέκτησε κατοικία αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Χόλιγουντ Χιλς από την Κάμερον Ντίαζ (Cameron Diaz), ενώ ένα χρόνο αργότερα πούλησε αθόρυβα στον Bad Bunny την έπαυλή της στο Λος Άντζελες, έναντι 8,3 εκατομμυρίων δολαρίων.