Η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια γύρισε εκεί όπου ανήκει και η επιστροφή της στη La Liga μετά από οκτώ χρόνια συνοδεύτηκε από εντυπωσιακές στιγμές γιορτής σε ολόκληρη την πόλη.

Η ομάδα της Γαλικίας εξασφάλισε την άνοδο χάρη στη νίκη με 2-0 απέναντι στη Βαγιαδολίδ, όμως οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της απέναντι στη Λας Πάλμας.

Χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν το ιστορικό «Ριαθόρ», δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και περιμένοντας την ομάδα για την επίσημη γιορτή της επιστροφής στα μεγάλα σαλόνια.

Η συνέχεια δόθηκε στους δρόμους της πόλης, όπου παίκτες και τεχνικό επιτελείο ανέβηκαν σε ανοιχτό λεωφορείο και γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στους φίλους της Ντεπορτίβο.