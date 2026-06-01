Ένα νέο ζήτημα έχει προκύψει ενόψει του Μουντιάλ 2026, με βίντεο και φωτογραφίες από βοηθητικά γήπεδα να προκαλούν συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση των αγωνιστικών χώρων.

Σε ορισμένα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, η μπάλα φαίνεται να μην αναπηδά φυσιολογικά στο χορτάρι, γεγονός που έχει προκαλέσει απορίες και προβληματισμό στους φίλους του ποδοσφαίρου.

Miren la forma en la que rebota el balón del Mundial sobre el césped. No tiene buena pinta esa pelota… pic.twitter.com/YxJmHEVnKO — Borja (@AlamyFutbol) May 31, 2026

Οι εικόνες αυτές έχουν ήδη γίνει αντικείμενο σχολιασμού στα social media, με αρκετούς να θέτουν ερωτήματα για την ποιότητα των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται στην προετοιμασία των ομάδων.

Ο προβληματισμός εντείνεται, καθώς οι αγωνιστικές συνθήκες στα βοηθητικά γήπεδα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας ενόψει μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης.