Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής Σερβίας, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό παιχνίδι με το Μεξικό στις 5 Ιουνίου.

Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ δέχθηκε ένα χτύπημα στο προηγούμενο φιλικό απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, όπως επιβεβαίωσε ο Βέλικο Παούνοβιτς, μαζί με τον Γιόβαν Μιλόσεβιτς.

Παρότι αμφότεροι επιθυμούσαν να δώσουν το «παρών» στο επερχόμενο ματς, το τεχνικό τιμ αποφάσισε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή τους, ώστε να αποφευχθεί πιθανή επιδείνωση των τραυματισμών.

Σε δηλώσεις του στη σερβική ομοσπονδία, ανέφερε ότι ο τραυματισμός προήλθε σε σημείο που τον είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση αποχώρησής του από την αποστολή.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα