Για ακόμη μία φορά στην αποστολή της εθνικής Σερβίας βρίσκεται ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκε κανονικά στις επιλογές του Βέλικο Παούνοβιτς για τα προσεχή φιλικά τεστ απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι (31 Μαΐου στη Λισαβόνα) και το Μεξικό (5 Ιουνίου στην Τολούκα).

Αντίθετα, εκτός πλάνων έμεινε ο Λούκα Γιόβιτς, ενώ απουσιάζει και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.