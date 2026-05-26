Η Πόλη του Μεξικού παρουσίασε μια εντυπωσιακή τοιχογραφία που καλύπτει πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα και είναι αφιερωμένη στην ιστορία και την ποδοσφαιρική κουλτούρα του Μεξικού.

Το έργο δημιουργήθηκε αποκλειστικά με πινέλα και ακρυλικά χρώματα, χωρίς καμία ψηφιακή παρέμβαση, αναδεικνύοντας την καλλιτεχνική παράδοση της χώρας.

Η συγκεκριμένη δημιουργία κατάφερε να μπει στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, λίγο πριν τη διεξαγωγή του Μουντιάλ 2026.

Η τοιχογραφία αποτελεί φόρο τιμής στο ποδόσφαιρο και στους φιλάθλους της χώρας, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως σύμβολο ενότητας και εθνικής υπερηφάνειας ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί και στο Μεξικό.