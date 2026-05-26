Σήμερα, στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου του κόμματος. Αριστεροί, οι οποίοι έχουν παραμείνει πιστοί στον πρώτο πρωθυπουργό του χώρου τους, υποστηρίζουν πως είναι ο μοναδικός που μπορεί να εγγυηθεί την κυβερνώσα Αριστερά της σύγχρονης εποχής. Εναποθέτουν πάνω του τις ελπίδες τους να αναλάβουν ξανά στο μέλλον τη διακυβέρνηση της χώρας – όχι μόνο εκείνες για την ανασύνταξη του κατακερματισμένου προοδευτικού πόλου.

Ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει στην πολιτική σκηνή έχοντας καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες. Ωστόσο, αυτές θα μείνουν ευσεβείς πόθοι αν δεν καταθέσει στον δημόσιο διάλογο μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Οι αντιπολιτευτικές κορόνες και η καταγγελτική ρητορική δεν συναρπάζουν πια την πλειονότητα της κοινής γνώμης. Θυμός και δυσαρέσκεια υπάρχουν. Αλλά, κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί το θυμικό των ψηφοφόρων τόσο εύκολα όσο παλιά.

Μετά την εμπειρία της πρώτης φοράς Αριστερά – και τις αυταπάτες που καθόρισαν εκείνη την περίοδο –, οι πολίτες δεν πείθονται μόνο με συνθήματα ή εύηχες υποσχέσεις. Απαιτούν επεξεργασμένα και κοστολογημένα προγράμματα. Θέλουν να γνωρίζουν από πού θα βρεθούν τα λεφτά για να χρηματοδοτηθούν οι προεκλογικές δεσμεύσεις. Ζητούν βελτίωση της καθημερινότητάς τους, όχι απλά αλλαγή. Εχουν γίνει περισσότερο καχύποπτοι εξαιτίας όσων έζησαν μεταξύ 2015 και 2019.

Η «νέα αντίληψη για το προοδευτικό κόμμα» ακούγεται ευχάριστα στ’ αφτιά των πρώην συντρόφων του Αλέξη Τσίπρα. Ολοι οι υπόλοιποι, όμως, θέλουν να ακούσουν εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματά τους.