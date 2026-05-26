Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με τον Μπρανκού Μπάντιο της Βαλένθια, εξετάζοντας σοβαρά την περίπτωση απόκτησής του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 27χρονος γκαρντ πραγματοποίησε αξιόλογη χρονιά στη EuroLeague με τη φανέλα των «πορτοκαλί», ολοκληρώνοντας τη σεζόν με μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, ενώ είχε και 9.6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Ξεχώρισε ιδιαίτερα και στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς των playoffs απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, όπου έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση με 20 πόντους (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 8/8 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ποιότητα.