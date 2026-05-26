ΑΕΚ έριξε την αυλαία της σεζόν για τον μπασκετικό Το παιχνίδι με τηνέριξε την αυλαία της σεζόν για τον μπασκετικό Άρη. Ισως και λίγο άδικα αφού οι Θεσσαλονικείς έπαιξαν καλά στη σειρά με την Ένωση, με το τελευταίο ματς να καθορίζεται -δυστυχώς- από τη διαιτησία.

Δίκαια «φώναξε» ο Άρης για όσα έγιναν χθες και τα σφυρίγματα που προκαλούσαν εντύπωση ακόμα και σε όσους είναι αδαείς από μπάσκετ. Δεν είναι, ωστόσο, τόσο μεγάλο το ξέσπασμα. Και ο λόγος είναι… το όραμα.

Εδώ και μήνες υπάρχουν πολλές προσδοκίες για τη νέα χρονιά. Μία γλυκιά αναμονή του κόσμου για να δει τον τρόπο που θα κινηθεί η ΚΑΕ και θα προσπαθήσει να ανεβάσει το level της ομάδας μετά την φετινή μεταβατική χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Ένα επίπεδο το οποίο θα… εκτοξευθεί εάν ο Άρης πετύχει κάτι πάρα πολύ δύσκολο αλλά όχι και απίθανο. Να… προσγειώσει, δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Σπανούλης είναι από τα πιο hot ονόματα στην Ευρώπη και έτσι ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ακόμα μεγαλύτερος. Να αναλάβει δηλαδή μία ομάδα Eurocup. Μία ομάδα όμως που… ζαχαρώνει την Ευρωλίγκα και όχι όλο το υπόβαθρο για να το πετύχει τα επόμενα χρόνια. Λεφτά, όραμα, τον Σιάο, τον Ζήση και τις… ευλογίες της οικογένειας Αντετοκούνμπο.

Το θέμα Σπανούλη δεν… γεννήθηκε τώρα, αλλά δουλεύεται καιρό. Και πώς να γινόταν διαφορετικά όταν ο GM του Άρη είναι κουμπάρος και επιστήθιος φίλος του Έλληνα τεχνικού. Ο Σπανούλης είναι στην κορυφή της λίστας, έχει εικόνα όλου του πρότζεκτ, τη στιγμή που και άλλες ομάδες στην Ευρώπη ερίζουν την υπογραφή του. Και όπως κάθε προπονητής που σέβεται τον εαυτό του, έτσι και ο Σπανούλης θα θέλει μέσα στο επόμενο διάστημα να πάρει την απόφαση για τον επόμενο πάγκο που θα κάτσει.

Στον Αρη φυσικά δεν ονειροβατούν. Γνωρίζουν τις δυσκολίες αυτής της περίπτωσης, ακόμα και με τα… ενισχυμένα νούμερα τα οποία έχουν έτοιμα -για το μπάτζετ- σε περίπτωση που πει το «ναι» ο Σπανούλης. Διαφορετικά, θα στραφούν στις εναλλακτικές τους τις οποίες ο Νίκος Ζήσης δουλεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό ώστε να είναι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα, Περιπτώσεις που είτε έχουν ακουστεί είτε παραμένουν κάτω από το «ραντάρ».

Και μόνο πάντως το γεγονός ότι γίνεται κουβέντα για τον Σπανούλη, δείχνει ότι το επίπεδο στον Άρη έχει ανέβει. Είτε έρθει είτε όχι…