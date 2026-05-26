Σε 2.172 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 24 Μαΐου 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι πληγείσες εκτροφές φτάνουν τις 2.681, ενώ οι θανατώσεις ζώων λόγω της νόσου ανέρχονται σε 488.754. Το υπουργείο επισημαίνει ότι η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.

Κατά το διάστημα 11-24 Μαΐου 2026 εντοπίστηκαν 10 νέα κρούσματα στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Πιερίας, Ροδόπης και Φωκίδας, γεγονός που δείχνει ότι η νόσος εξακολουθεί να απασχολεί τις αρμόδιες αρχές.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε ότι: «Η ευλογιά των αιγοπροβάτων παραμένει μια σοβαρή απειλή για την ελληνική κτηνοτροφία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η προσπάθεια αποδίδει, αλλά και ότι δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ιδίως τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, πρέπει όλοι να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί και να συνεχίσουμε με συνέπεια την εφαρμογή των μέτρων, ώστε τα κρούσματα να παραμείνουν χαμηλά και να φτάσουμε στον στόχο μας: να τελειώσουμε με τη νόσο»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι:«Συνεχίζουμε με σχέδιο, επιστημονική τεκμηρίωση, αυστηρούς ελέγχους και στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τις Περιφέρειες και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας απαιτεί υπευθυνότητα από όλους».

Εντατικοί έλεγχοι και συνεργασία με τις αρχές

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών από όλους τους εμπλεκόμενους—κτηνοτρόφους, μεταφορείς, εμπόρους, σφαγεία και τοπικές κτηνιατρικές αρχές παραμένει καθοριστική για τον περιορισμό της νόσου.

Από τις 14 Οκτωβρίου 2025 έως τις 24 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 81.998 έλεγχοι, με 124 βεβαιωμένες παραβάσεις και 121 συλλήψεις. Μόνο το διάστημα από 1 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου 2026 έγιναν 65.263 έλεγχοι, στους οποίους καταγράφηκαν 84 παραβάσεις και ισάριθμες συλλήψεις.

Οικονομική στήριξη στους πληγέντες κτηνοτρόφους

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι συνεχίζεται η οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τις επιζωοτίες. Κατά το 2026 έχουν ήδη καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους 26,4 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα, ενώ 4,4 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί στις Περιφέρειες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων.